La sorprendente confesión de Mauro Icardi en la entrevista con Marley desde Turquía

En el especial desde Estambul, Marley conversó con Mauro Icardi y el futbolista sorprendió al revelar detalles desconocidos de su día a día.

8 ago 2025, 23:31
La entrevista de Marley a Mauro Icardi para Por el Mundo (Telefe) generó gran expectativa en el mundo del espectáculo por el descontento que aparentemente renació en Wanda Nara, cuando se enteró que su amigo y el canal donde también es figura del canal y tiene proyectos futuros, le hacía una entrevista ni más ni menos que a la persona que menos quiere ver.

Aunque no habló sobre su vida personal ni de su conflictiva relación con la empresaria de cosméticos, tampoco de su vínculo con la China Suárez, sí reveló detalles sobre su vida cotidiana en Turquía, donde reside desde hace tres años. Lo llamativo, es que los hinchas son tan pasionales que impiden la salida a la calle para disfrutar.

"Nohago mucho, vengo todos los días a entrenar. Este centro nuevo me queda a diez minutos de casa, después salgo poco por la calle. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita. Voy con seguridad, mi chofer me acompaña, recorro puntos específicos y me voy", le explicó a Marley, que quedó algo descolocado.

"No conozco nada pero ya voy a tener tiempo seguramente", concluyó dejando abierta las puertas para recorrer el gran país turco, seguramente con su pareja.

Qué pasó entre Mauro Icardi y la China Suárez en el video que recorre las redes y se ve a Rufina

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena, esta vez por un video que comenzó a circular en las últimas horas y que habría sido grabado durante una salida familiar en Turquía junto a Rufina, la hija mayor de la actriz.

El material, difundido por el ciclo En lo picante, generó revuelo entre los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en analizar cada gesto del delantero del Galatasaray.

En el video se puede ver al futbolista caminando por delante de la China y Rufina a un paso más apresurado y dialogando con su pareja mientras sostenía un elemento con su mano. Aunque la escena parece común, en las redes no pasó desapercibida. Varios usuarios interpretaron que el deportista y la actriz habrían mantenido un intercambio de palabras en plena vía pública, delante de la pequeña.

“En cámara lenta se ve claramente cuando le sacude el brazo para que la nena se desprenda de ella ”; “Pobre Rufi, cuando la mamá le saca el brazo se va rápido adelante”, fueron algunos de los comentarios que se observaron en la red social X al conocerse el video, según consignó Paparazzi.

En paralelo, se supo que Rufina, fruto de la relación de la China con Nicolás Cabré, se quedará en Estambul para iniciar las clases en una exclusiva institución, mientras que Magnolia y Amancio, hijos de la actriz con Benjamín Vicuña, regresarán a la Argentina con ella.

A pesar de las repercusiones, la pareja continúa enfocada en su vida en Turquía y en sus planes de instalarse de forma permanente, lo que incluiría mudarse a una nueva residencia.

     

 

