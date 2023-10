La sorprendente coreografía de dos hermanas que se inspiraron en la película Juego de Gemelas

Las adolescentes, de 15 años, en su performance, combinaron una escena del filme protagonizado por Lindsay Lohan con una canción de Jennifer López que impactó a casi todo el jurado. Emir Abdul, que fue profesor de las chicas, les dijo: "Me gustó mucho. Sé que los nervios hoy les jugaron en contra, estuvieron un poco sucias y ustedes son muy limpias. Valen, estuviste muy pasada de energía comparada con Ailén. Y no es porque sean mis alumnas, pero no he visto pequeñas de 15 años bailar con esa fuerza y esa energía. La coreo fue increíble".