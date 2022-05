La sorpresiva decisión que tomaron Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

“Se casan en exactamente en 4 días Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona ”, lanzó la panelista generando la sorpresa en el resto de sus compañeras.

gianinna-maradona-y-daniel-osvaldo.jpg

“Esto me lo cuenta una de las ex, con quien Daniel tiene un hijo”, agregó Pía, quien luego pasó un audio en el que Ana Oertlinger, madre de Gianluca, fruto de su anterior relación con el cantante, brinda más información sobre esta noticia impactante.

“Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó, pero a mí me lo dijo la persona que lo hizo público”, se la escuchó decir a Oertlinger.

“Sé que la fecha es el 10 de mayo de 2022”, resumió. A lo que Ángel de Brito cerró, tajante: “Esto es ‘casado sin hijos’ porque ellos no van a estar en la boda”.

Embed

La fuerte advertencia de Juariu a Gianinna Maradona sobre Daniel Osvaldo

Mientras todo parece ir viento en popa entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, la ex del ex futbolista, Elena Braccini, hizo una fuerte denuncia en su contra sobre la relación que tiene con sus hijas. Cuando Juariu leyó todo esto la apoyó públicamente y le hizo una advertencia a la hija del “10”.

La mujer, que es la mamá de Victoria y María Helena, las dos hijas que tiene con el exfutbolista, reveló que Osvaldo no ve a las nenas ni paga las cuotas de manutención. Entonces, Juariu decidió aconsejar a Gianinna por si piensa tener, en un futuro, un hijo con el ahora devenido en cantante.

"Tremendo descargo de la ex de Daniel. La verdad no puedo entender a las mujeres que eligen estar con este tipo que no se hace cargo de sus hijos",comenzó diciendo la periodista.

Y, como si fuera poco, le escribió directo a la hija de Claudia Villafañe: "¿Cómo pensás que puede ser un buen tipo? Rajá de ahí. Además, cómo la Justicia no obliga a este sujeto a cumplir sus obligaciones".

Osvaldo además es papá de Morrison de 7 años junto a Jimena Barón y Gianluca de 16 con su ex pareja Ana Oertlinger.