Las fotos de John Travolta en Buenos Aires: qué hizo junto a su familia en la primera noche

Lo cierto fue que ni bien los presentes se dieron cuenta de la identidad del actor, no dudaron en celebrar su presencia lo que fue agradecido por Travolta, siempre amable y sonriente.

John Travolta y staff Señor Tango.jpg

Sucede que en pos de no llamar la atención, el actor había hecho su reserva en el área VIP de la tanguería de Barracas bajo otro nombre. No obstante, ni bien llegó al lugar fue reconocido por el personal del lugar, quienes no salían de su asombro.

“La verdad no lo esperábamos. No lo podíamos creer. Se ve que ya había cenado porque llegó a las 10.10. Sacó entrada para el VIP junto con la hermana y un hijo. Fue muy amable. Llegó y preguntó si era posible que no le tomáramos fotos. Después nos comentó que si esperábamos a que todos se fueran él se iba a sacar fotos. Luego del show pidió que el elenco subiera al VIP. Él nos dijo que cuando estaba en Argentina siempre pasaba por la puerta porque siempre se hospedaba en la casa de alguien que vivía en Quilmes”, confió Soledad Soler, esposa del director artístico Fernando Soler, a Teleshow.

John Travolta 2.jpg

Tanto le gustó el tradicional espectáculo argentino, que Travolta se fue prometiendo volver en su próxima visita al país que tanto conoce, ya que sus estancias en la Patagonia son habituales. Según el propio actor, cada vez que quiere descansar no duda en elegir el sur argentino.

En tanto, el jueves siguió recorriendo Buenos Aires y en su segunda noche en la ciudad porteña eligió un restó se sushi en el Bajo Belgrano.

John Travolta 1.jpg

Las fotos de John Travolta en Bariloche: qué hizo y dónde estuvo

John Travolta, uno de los actores más famosos y reconocidos de Hollywood, estuvo unos días el Sur de la Argentina como turista en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde pudo disfrutar de la nieve del Cerro Catedral y la majestuosidad de la ciudad.

La estrella de Fiebre de sábado por la noche llegó al país a principios de esta semana, con el objetivo de disfrutar el último tramo de las vacaciones de verano en los Estados Unidos. Lejos de elegir las playas o el Caribe, el icónico actor optó por visitar la maravillosa ciudad de Bariloche, aunque lo hizo de manera incógnita.

John Travolta

Según se supo, Travolta se hospedó en un conocidísimo hotel del Cerro Catedral. Esta información salió a la luz luego de que algunas personas que trabajan en la zona pudieron verlo, aunque el actor mantuvo un perfil muy bajo y por supuesto trató de pasar inadvertido, con la idea de preservar su intimidad pero también disfrutar tranquilo de estos días de relax.

Si bien su estadía pasó casi desapercibida, recién pudo tener algo más de visibilidad cuando Travolta volvió al aeropuerto de Bariloche para dar por finalizado su viaje por la ciudad, donde varios turistas fueron testigos de su presencia. Llegó y se fue en un avión privado, el cual él mismo maneja.

John Travolta

El actor estuvo en la ciudad rionegrina desde el domingo hasta el martes por la tarde. Estos días los compartió junto a sus dos hijos: Ella Bleu, de 24 años; y Benjamín, de 13.

Entre las imágenes que se viralizaron, el actor de Grease se mostró con una sonrisa junto a trabajadores del centro turístico en el que se hospedó.