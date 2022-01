Laurita Fernández habló sobre cómo está su vínculo con Rufina Cabré, la hija de su ex

Laurita y Nicolás Cabré estuvieron juntos durante tres años y trabajaron en dos obras de teatro, Sugar y Departamento de soltero, todo venía bien hasta que tuvieron la temporada en Mar del Plata de la última obra y las cosas se pusieron algo tirantes, causando la primera crisis y separación.

Sobre si puede haber otra vuelta, la bailarina dijo: “Sí, ya está. Cada separación es diferente, pero siempre con buenos tratos y en buenos términos. Quizás pasás un momento que no está bueno cuando te separás, pero después te quedás con lo lindo que viviste con esa persona", indicó.

image.png

Nicolás Cabré habló por primera vez de su ruptura con Laurita Fernández: "Si no va... no va"

Por primera vez, tras su última separación de Laurita Fernández, Nicolás Cabré habló a las claras de por qué se terminó la relación amorosa con una curiosa definición. Fue en su visita al programa de Germán Paoloski, No es tan tarde, en la pantalla de Telefe donde sin nombrarla explicó qué es lo que pasa dentro para tomar la determinación de terminar una historia sentimental.

Caracterizado por ser políticamente correcto y amable con sus invitados a la hora de las preguntas un tanto incómodas, el conductor de late night show del canal de las pelotitas se metió en el tema de la ruptura entre Cabré y Fernández de manera general para lograr una respuesta del protagonista. Así, cuando Paoloski le recordó una frase propia suya, "No sufrí mucho por amor, cuando las cosas no funcionan se corta y listo", Nicolás Cabré recogió el guante, asintiendo y explicando sus palabras, claramente haciendo alusión a Laurita, su último amor.

Nicolás Cabré se puso serio a la hora de hablar de sus rupturas sentimentales en No es tan tarde, pero dejó algunas frases que se leyeron como destinadas a su última ex, Laurita Fernández.

“La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo”, aseguró entonces el actor que tiene un larguísimo historial amoroso en su haber. Y agregó que cuando algo se termina “Ya está”. “A veces la peleo mucho, mucho... hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”, graficó Nicolás Cabré sobre la cuestión.

Además intentó ser correcto al explicar “Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”. Y para redondear , sumó “La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos... pero es así”, y dejó una frase que sonó a metamensaje destinado a su última ex, Laurita Fernández: “A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.