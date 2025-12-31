Llanto, risas y gratitud: así fue la emotiva despedida de Pasó en América

Natalie Weber, muy conmovida, fue breve pero contundente: “Les quiero agradecer a todos porque me hicieron pasar el mejor año de mi vida.

“Coincido con Nati, fue el mejor año de mi vida. Conocí gente hermosa, confié en la tele porque me gusta hacerla. Nunca me gustó lo que hice antes y acá me sentí muy cómodo y feliz. Fui yo todo el año. Sentí una energía hermosa en el estudio y detrás de cámara. Me divertí todos los días con cualquier tema que hubo. Se armó un grupo especial que no suele pasar en este medio; sabemos que no es tan normal. Algo muy especial: no se va a cortar”, manifestó Martín Salwe, gran pilar del ciclo.

Embed

El día que Pasó en América ganó el Martín Fierro

El paso de Pasó en América por la televisión fue tan exitoso que el programa tuvo la oportunidad de ganar el Martín Fierro de Televisión a Mejor Programa Humorístico de Actualidad, superando a históricos competidores como Bendita (El Nueve).

El programa, conducido por Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, cuenta además con la participación de Martín Salwe, Natalie Weber y Waldo Navia. Emitido todas las noches por América TV, se destacó por su frescura, ritmo ágil y la cercanía que logra con la audiencia, convirtiéndose en un referente de su franja horaria. El reconocimiento de APTRA reflejó la repercusión y el cariño que el ciclo generó durante su recorrido.

Al recibir el premio, Sabrina tomó la palabra y sostuvo emocionada: "Tartu, estamos acá. Gracias APTRA. Estar nominado para nosotros era un premio, era un programa que comenzó por solo dos meses. No sé cómo, pero conquistamos el corazón de la gente. Porque somos el programa más buena onda de todos, como decimos siempre".

"Nos divertimos de manera genuina, somos un equipo del amor, divino. Este premio se lo dedico a mis hijos, Esperanza y Fausto, y a mi mamá, Coca. Te amo", agregó la conductora.

Seguidamente, Tartu expresó su gratitud: "Gracias a los amigos de APTRA. Sé que es difícil a veces votar a un compañero, y ustedes lo hicieron. Gracias". Conmovido, agregó: "El mayor éxito es mi familia. A mi esposa Véronica y mi hija Faustina. Y a las dos mujeres que me criaron y me enseñaron que hay que amar a las mujeres: mi mamá y abuela, que las perdí hace poquito".

El galardón no solo celebró la creatividad y el humor del ciclo, sino también la química y el compromiso de todo su equipo, consolidando a Pasó en América como uno de los programas más queridos de la televisión argentina.