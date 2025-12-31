A24.com

Llanto, risas y gratitud: así fue la emotiva despedida de Pasó en América

Pasó en América se despidió dejando un legado de diversión, debate y participación del público que será difícil de olvidar en América TV. Mirá el video de la emotiva despedida de este ciclo, que estuvo al aire durante dos años

31 dic 2025, 00:18
Este 30 de diciembre fue el último programa de Pasó en América, el ciclo que durante su trayectoria logró combinar información, humor y actualidad de manera única. Reconocido por su estilo ágil y entretenido, el programa incluso se llevó un Martín Fierro a mejor programa humorístico de actualidad, un reconocimiento que destacó su capacidad de informar sin perder la chispa ni la cercanía con la audiencia.

Un año y siete meses después, se baja la persiana del ciclo, que será reemplazado por un proyecto que promete mucho, con Beto Casella al frente de la conducción. Pero en esta última emisión, un sentido homenaje sorprendió y emocionó a todos los integrantes, dejando un momento de ternura y reconocimiento que quedará grabado en la memoria del equipo que tan bien moderaron Sabrina Rojas y Tartu.

“Gracias al Chato, a Juan Cruz, por darnos esta oportunidad, por aguantarnos los berrinches. Es un placer trabajar en América. Nos hemos sentido en casa, fueron dos años hermosos. Todo esto es positivo", tomó la palabra Sabrina, entre lágrimas.

Tartu quiso darle más alegría a la situación y quedarse con los momentos vividos, entendiendo los tiempos televisivos: “Todo bien. Esto es una fiesta. A veces pasan estos momentos de emoción porque uno cierra un ciclo, pero, como decimos, es un hasta luego, un paréntesis; nos vamos bien arriba. Nos vamos brillando".

Natalie Weber, muy conmovida, fue breve pero contundente: “Les quiero agradecer a todos porque me hicieron pasar el mejor año de mi vida.

“Coincido con Nati, fue el mejor año de mi vida. Conocí gente hermosa, confié en la tele porque me gusta hacerla. Nunca me gustó lo que hice antes y acá me sentí muy cómodo y feliz. Fui yo todo el año. Sentí una energía hermosa en el estudio y detrás de cámara. Me divertí todos los días con cualquier tema que hubo. Se armó un grupo especial que no suele pasar en este medio; sabemos que no es tan normal. Algo muy especial: no se va a cortar”, manifestó Martín Salwe, gran pilar del ciclo.

El día que Pasó en América ganó el Martín Fierro

El paso de Pasó en América por la televisión fue tan exitoso que el programa tuvo la oportunidad de ganar el Martín Fierro de Televisión a Mejor Programa Humorístico de Actualidad, superando a históricos competidores como Bendita (El Nueve).

El programa, conducido por Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, cuenta además con la participación de Martín Salwe, Natalie Weber y Waldo Navia. Emitido todas las noches por América TV, se destacó por su frescura, ritmo ágil y la cercanía que logra con la audiencia, convirtiéndose en un referente de su franja horaria. El reconocimiento de APTRA reflejó la repercusión y el cariño que el ciclo generó durante su recorrido.

Al recibir el premio, Sabrina tomó la palabra y sostuvo emocionada: "Tartu, estamos acá. Gracias APTRA. Estar nominado para nosotros era un premio, era un programa que comenzó por solo dos meses. No sé cómo, pero conquistamos el corazón de la gente. Porque somos el programa más buena onda de todos, como decimos siempre".

"Nos divertimos de manera genuina, somos un equipo del amor, divino. Este premio se lo dedico a mis hijos, Esperanza y Fausto, y a mi mamá, Coca. Te amo", agregó la conductora.

Seguidamente, Tartu expresó su gratitud: "Gracias a los amigos de APTRA. Sé que es difícil a veces votar a un compañero, y ustedes lo hicieron. Gracias". Conmovido, agregó: "El mayor éxito es mi familia. A mi esposa Véronica y mi hija Faustina. Y a las dos mujeres que me criaron y me enseñaron que hay que amar a las mujeres: mi mamá y abuela, que las perdí hace poquito".

El galardón no solo celebró la creatividad y el humor del ciclo, sino también la química y el compromiso de todo su equipo, consolidando a Pasó en América como uno de los programas más queridos de la televisión argentina.

