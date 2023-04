Llega el segundo libro del mánager Jorge Zonzini que hace temblar a los famosos

Esta semana trascendió que el manager de medios, Jorge Zonzini, lanza su segundo libro y que en este caso tratará sobre sus vivencias acontecidas junto a los famosos y las estrategias y tácticas desarrolladas para el desarrollo de sus carreras e imagen.

"EL MANAGER" será el título del nuevo libro y promete aportar mucha luz a un universo desconocido y explorado sólo por unos pocos, ya que estar dentro y pertenecer al mundo de los famosos amerita, muchas veces, grandes pactos de silencio y sobrevolar zonas prohibidas sin poder aterrizar en las certezas.

El primer libro de Zonzini, publicado por editorial Planeta en 2021, también trataba sobre lo desconocido y el lado "B" pero en el contexto del caso más resonante de criminalidad adolescente. El libro se tituló "El Silencio de Nahir, crónica de un Linchamiento Mediatico" y tuvo que ver con sus vivencias y el detrás de escena sobre los comportamientos de los medios en el caso Nahir Galarza, caso al que comprende como claro espejo y ensayo psicosocial de lo que es nuestra sociedad.

Este nuevo libro, "EL MANAGER", según trascendió contará con capítulos muy reveladores y enmarcados en diferentes perfiles de famosos. Algunos de los capítulos de los que se conocieron sus títulos son: "El Mentalista", 'Chicas de tapa", "El boxeador temeroso", "La vedette", "Hacker e Influencers" y "El Político", entre otros así como también también algunos inherentes a multitudinarios debates estratégicos producidos por el autor como "La Cheta de Nordelta'" o "Castings sabana"entre otros.

Consultado, Jorge Zonzini, sobre el contenido de la inminente salida del nuevo material literario sostuvo: "No hay nada que temer. Es solo un libro que cuenta lo que se vive en el mundo de las celebridades pero que suele ser invisible e imperceptible a simple vista. Sumado al conocimiento de las formas, las estrategias y las tácticas para lograr los fines tan soñados".

Para finalizar, el manager, expreso: "Cada capítulo no habla de un solo perfil, sino de los mas jugoso vivido al lado de varios de ellos y en las diferentes actividades en las que deciden ser posicionados y en el caso de los que mueren en el intento, ser consagrados. A su vez, el lector podrá conocer sacrificios vividos por aquellos que piden que se los ubique dentro del radar de los medios de comunicación y que jamas creeran de lo que fueron capaces de soportar. Quizás los haters de turno en las redes sociales comprendan que no hay que envidiar el lugar de exito logrado por ellos sin conocer los procesos duros y hostiles por los que debieron pasar para ser y pertenecer al mundo de las celebridades. La visibilidad, las luces, el brillo, los flashes y las cámaras no son un juego de niños".