Los ex Gran Hermano volvieron a la casa y sorprendieron a los finalistas con tiernos mensajes

Además, aparecieron Keila Sosa, Lourdes Ciccarone, Luca Figureli, Carlos Tocco, Sebastián Bello, Martina Pereyra, Juan Pablo de Vigili, Andrea Lázaro, Brian Alberto, Ezequiel Ois, Bati Larrivey, Katia 'La Tana' Fenocchio, Lucía Patrone, Catalina Gorostidi, Gabriela Gianatassio Saif Yousef y Lorenzo De Zuani.

Eufóricos y emocionados, los exconcursantes se reunieron en el living de la casa y revivieron los momentos que atravesaron dentro del juego mientras los jugadores los observaban por la pantalla.

Hacia el final de su visita, los exintegrantes del ciclo dejaron un misterio objeto gigante para los jugadores, con un moño encima y una manta oscura.

"Muchas gracias por la visita a todos, beso gigante a todos. Momento de abandonar la casa. Chau, niños, chau niñas", expresó el ojo que todo lo veo en medio del griterío y entusiasmo de los exparticipantes.

Cuando los visitantes se fueron, los finalistas se dirigieron hacia el living y destaparon el objeto. Debajo de la manta había una caja de acrílico transparente con dinero. "Eso son más de 120 millones de pesos para el primer, segundo y tercer puesto. Es todo el dinero, que es de ustedes. Después vamos a ver qué porcentaje se lleva cada uno", les contó el conductor Santiago del Moro.

Julieta Poggio reveló quién quiere que gane Gran Hermano 2024

La exparticipante de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, fue entrevistada este jueves en LAM (América TV) y contó a quiénes banca para que ganen la actual edición del reality show.

"La verdad es que me gustaría que gane Ulises (Apóstolo) o Eugenia (Ruiz)", expresó sin dudar la influencer. Cuando el cronista Rodrigo Bar quiso saber más, le preguntó: "¿Por algún motivo en especial?". "Juego, contenido, un perfil distinto", respondió ella con firmeza.

Después, el periodista le consultó: "¿Les ves posibilidades?". A lo que Poggio respondió: "A Ulises un poco más". El cronista también le comentó que habían salido a la calle a preguntar y que nadie había mencionado a Santiago 'Tato' Algorta, uno de los concursantes más populares.

"Capaz tiene más votos en Uruguay y las provincias. Viste que en el interior buscan al chico lindo y hegemónico", disparó Julieta con picardía.

Más adelante, la actriz valoró positivamente el casting de este año y cómo se viene desarrollando el formato. "Veo a la edición bastante picante, diferente. Me gusta que Gran Hermano sabe buscar perfiles para que sean temporadas distintas. Me divierte eso", destacó.

Cabe recordar que, tras salir del certamen, Julieta vivió una historia de amor con el ganador de su edición, Marcos Ginocchio. “Estuve superenamorada y hasta obsesionada. Y él... que sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, había contado tiempo atrás en el programa Sería increíble, de Olga.

También había relatado hasta qué punto llegó por estar cerca de él: “Todo disponible 24/7, al horario que sea. Nunca soy de estar atrás de pibes (…) pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”.