Marcelo Arce recorre la obra de Sinatra y Pavarotti

Entre otros, la original idea de fusionar la big band con la orquesta sinfónica. Los arreglos que generan una música diferente, a veces imposible de clasificar.Sin dudas es un modo del estilo jazz, a veces muy particular. Muy Sinatra.

Con ondulaciones –y fantasmas políticos, la supuesta mafia, los enredos femeniles, los escándalos del variopinto “club de amigos”- superó todas las adversidades, marcó caminos y sigue dando lección.

Desfilarán los temas clásicos, sus hits. Y las rarezas. Entre ellas, la impresionante y gimnástica actuación ya muy, muy maduros, Sinatra y Gene Kelly ¡no se puede creer!.Solos, dúos (como con el Imponderable Tony Bennett: «canta mejor que yo» declaró). Con Elvis Presley, Judy Garland, Barbra Streisand, Liza Minelli, Ella Fitzgerald, Antonio Jobim (¡una Garota de Ipanema intimista e inolvidable!), con Sammy Davis Jr., Bing Crosby, Count Bassie.Armamos secuencias, enganchando temas relacionados por un motivo en común, mezclando con su otra gran faceta, el actor. Y así aparecen Grace Kelly, Louis Armstrong, Rita Hayworth… ¿Les dije que él adoraba a Beethoven?.Todo es poco para ubicar a Pavarotti. Que es –como lo bautizó Karajan-, “La Voz del Sol”. ¡Por fin reaparecía allá a comienzos del ’60, una Garganta con el Color Mediterráneo, que se pensaba perdida para siempre! Surgió el Tenor del Milenio.Su Arte Magnífico y Natural nos trazará reorridos por arias y escenas Célebres filmadas en diferentes épocas: La Bohème, Manon Lescaut, Tosca, Turandot, Pagliacci, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Aïda, Don Carlo, Rigoletto, Il trovatore,... La Alegría, la Danza, la Nostalgia y el Sentimiento de las Canzonettas como ‘O sole mio, Torna a Surriento, Mattinata, Rondine al nido, etc. Instantes conmovedores de la música sacra: Ave Maria, Requiem de Verdi.

Recorreremos del Brillo a la Emoción, hasta hacernos caer Una Furtiva Lagrima. Pavarotti y sus Amigos en conciertos solidarios con Liza Minelli, Lucio Dalla, Elton John, Bono (¡¡lo que cuenta Bono!!). Más Enormes Coros. Tantas Proezas. La celebérrima aria de los “Do de Pecho” que lo lanzó a la fama con la portada del Times. Aparte: se preguntaron qué es un Do de Pecho? Sencillo… para reconocer (No lo intentemos cantar, por favor). Y será esplendente que su Lírica nos transporte a una Increíble interpretación de New York, New York. ¿En grupo, en dúo, solo…? Mmmm. Ya lo veremos en nuestro encuentro.

ÚNICA FUNCIÓN:

Lunes 11 de Noviembre, 20 hs.

TEATRO ASTRAL

Av. Corrientes 1639