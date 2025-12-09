Martín Salwe cruzó en vivo a Karina Iavícoli por revelar que se hizo un retoque en la cara: "Me lo dijo una piba..."
El panelista de Pasó en América Martín Salwe mantuvo un picante intercambio con Karina Iavícoli en pleno aire de Intrusos luego de que lo expusiera. Mirá.
9 dic 2025, 08:57
Durante el feriado del lunes, Karina Iavícoli sorprendió en Intrusos (América TV) al revelar queMartín Salwe habría recurrido a un retoque estético en el rostro con apenas 28 años. La confesión encendió al panelista de Pasó en América, que la cruzó sin filtro en plena transmisión.
Todo surgió cuando Marcela Tauro, mientras lo comparaban con su compañero Gonzalo Sorbo, en medio del relato de una reciente anécdota al encontrarse ambos en un vuelo proveniente de Chile, preguntó: “¿Se hizo la carita?”. Y Karina fue directa: “Salwe se hizo la cara a nuevo. Se hizo un lifting. Tiene las costuras acá”, remarcó mostrando el área retocada.
Fue allí que Rodrigo Lussich, uno de los conductores del histórico programa de espectáculos de América TV, preguntó sin filtro: “¿Está cosido como un matambre?”, y barajó la posibilidad de que se haya aplicado bótox.
A los pocos minutos Iavícoli reveló que Salwe la estaba mensajeando vía WhatsApp, enfurecido. “Me está escribiendo Salwe y me dice ‘Karina me están llamando y me están preguntando si me operé la cara’, y me manda una foto de él en un boliche”, confió la periodista.
Y mientras Lussich seguía preguntando dónde le vio "las costuras", le pidió a Andrea Taboada que mostrara su retoque de la papada que se realizó durando 2024. “Me dice ‘No entiendo por qué estás contando todo lo que me operé’”, sumó Karina Iavícoli minutos más tarde tras un nuevo mensaje del locutor.
A esa altura del tenso cruce en pleno vivo de Intrusos, Karina Iavícoli se sinceró: “Me lo dijo una piba que estuvo con él y le vio todas las costuras y ahora está acá él todo ofendido”.
Cómo fue el encuentro de Martín Salwe con Julieta Poggio en la fiesta de los Martín Fierro
A finales de septiembre, Martín Salwe decidió ponerle punto final a las versiones que empezaron a circular en LAM (América TV) sobre un supuesto encuentro íntimo con Julieta Poggio en una habitación de hotel. Cansado de los comentarios que crecían en redes y en los pasillos de la televisión, el panelista optó por salir al cruce con absoluta franqueza y aclarar qué pasó realmente.
La noche que generó la ola de versiones había sido, en principio, perfecta para él. Pasó en América, el ciclo en el que trabaja él, se llevó el Martín Fierro como mejor programa humorístico de actualidad, y Salwe celebró a lo grande junto a sus compañeros. Después del festejo oficial, el grupo siguió la noche en el boliche Chana, en pleno Puerto Madero. Allí, según contaron en LAM, lo habrían encontrado muy cerca de la ex Gran Hermano 2022.
Sin embargo, Salwe relató en el ciclo donde trabaja cómo fueron los hechos y lo hizo en medio de bromas con Sabrina Rojas. "Lo de Juli Poggio fue un besito. Después fui al Hilton a buscar las cosas que dejé en recepción. Nadie subió nada a ningún lado. No fui al octavo piso", explicó ante sus compañeros, que no dejaban de intervenir entre risas.
También aclaró que la actitud de Poggio no debe interpretarse como algo romántico ni mucho menos: "Siempre da piquitos Juli Poggio; ella jode con eso para sellar la amistad. Dormí en mi casa", remarcó. Y volvió a sostener lo mismo, casi palabra por palabra: "El piquito es para sellar la amistad, de ‘me caes bien’, y fue por eso".
La versión que contaron en LAM era más picante. Pepe Ochoa había asegurado que durante la fiesta de los Martín Fierro hubo besos entre Poggio y Salwe, y que la situación habría seguido hasta la habitación donde ella estaba alojada en el Hotel Hilton Buenos Aires. "Ella estaba en la fiesta, él también. En la fiesta se besaron a escondidas", comentó Ochoa. Ángel de Brito, por su parte, agregó: "Yo los vi bailar".
Según relataron al aire, el rumor tomó fuerza cuando una productora del programa presenció parte de la escena. "Una de nuestras productoras vio esa situación y cuando a mí me llega el dato coincidía con que este personaje estaba entrando en un cuarto que era de la chica con la que se había besado anteriormente", continuó Pepe.
Y sumó un último detalle, el que terminó dejando abierta la duda: "Ella fue a la habitación, él intentó entrar disimuladamente, pero, como no estaba autorizado, necesitaba encontrar la manera de subir y lo habilitó Juli Poggio".