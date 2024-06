Murió el actor Donald Sutherland de Los Juegos del Hambre

Otro de sus cinco hijos, el actor Kiefer Sutherland, se despidió con un emotivo mensaje de homenaje en X.

“Con el corazón encogido, les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente creo que uno de los actores más importantes de la historia del cine”, expresó. “Nunca se amilanó ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”.

El ganador del Oscar Honorífico 2017 también es el padre del actor de 24 ganador del Emmy Kiefer Sutherland y del veterano ejecutivo de CAA Media Finance Roeg Sutherland.

La trayectoria de Donald Sutherland

Nacido el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, Canadá, Donald Sutherland acumuló unos 200 créditos en cine y televisión a lo largo de más de 60 años, participando en series de los años 60 como "Suspense", "Los Vengadores", "Court Martial" y " The Odd Man" hasta el drama de Paramount+ del 2023 " Bass Reeves".

Con una lista impresionante de películas, que van desde "The Dirty Dozen", "M*A*S*H", "Klute" y "Don't Look Now", y que posteriormente disfrutó de una prolífica y amplia carrera en películas como " Ordinary People" y "Without Limits", se convirtió en un icono contracultural. También fue nominado a los Globos de Oro por sus papeles en "M*A*S*H" y "Ordinary People".

Protagonista junto a luminarias como Charles Bronson, Lee Marvin y Telly Savalas, los pícaros encantos de Sutherland llamaron la atención de los productores de "M*A*S*H". La sofisticada sátira de la guerra de Vietnam, en la que actuó junto a Elliott Gould, convirtió a Sutherland en un nombre muy conocido en los Estados Unidos de los años setenta y le abrió las puertas a una carrera duradera en la que trabajaría con algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo.

En una de sus primeras caracterizaciones, Sutherland interpretó a un sádico fascista en la épica 1900, de Bernardo Bertolucci (1976), en la que su personaje balancea alegremente a un niño por los talones, golpeándole la cabeza contra una pared.

Durante más de medio siglo, el actor canadiense interpretó a villanos, antihéroes, protagonistas románticos y mentores. Su fama aumentó recientemente con su papel como el malvado Presidente Snow en la franquicia "Los juegos del hambre" y como el Juez Parker en la serie "Lawmen: Bass Reeves" y en la serie "Swimming With Sharks" en 2022.

Sus extensos créditos televisivos incluyen también The Undoing, Trust, Dirty Sexy Money y The Pillars of the Earth, entre muchas otras.

Le sobreviven su esposa Francine Racette, sus hijos Roeg, Rossif, Angus y Kiefer, su hija Rachel y cuatro nietos. La familia celebrará un funeral privado.