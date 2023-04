5 Seconds of Summer regresa a la Argentina

La primera y única vez que vinieron a Argentina fue allá por 2017, y ha pasado mucho en su trayectoria desde ese entonces. En ese inolvidable show en el Luna Park los encontraba interpretando canciones de su álbum debut 5 Seconds of Summer (2014) y Sounds Good Feels Good (2015). Luego llegaría, en 2018, Youngblood, con el que se convirtieron en la primera banda australiana en tener tres álbumes número uno en la lista Billboard 200, y los mencionados Calm y 5SOS5. Su vuelta imperdible será ocasión de revivir hits indelebles como “Youngblood”, “She Looks So Perfect”, “Ghost of You” y “Amnesia”, así como de ver en vivo el material más nuevo, con éxitos como “COMPLETE MESS”, “Me Myself & I”, “Teeth”, parte de la banda sonora de la exitosa serie “13 Reasons Why”, y “Old Me”, por nombrar solo algunas.

