Afterlife llegó a Argentina: así fue la cumbre más famosa de la música electrónica

Después de haber llenado Mandarine Park en abril de 2024 con una tríada de fiestas, anoche Afterlife volvió a una Buenos Aires que los esperaba de brazos abiertos. El éxito de la concurrencia y el clima único de la primera de sus dos noches en Punta Carrasco, demuestra que la fórmula del mega proyecto comandado por Tale of Us, el dúo de los DJs Carmine Conte y Matteo Milleri, encontró la mejor de las sintonías con el público argentino. No ha de sorprendernos: Afterlife es uno de los eventos más relevantes en el universo de la electrónica, y acá la escena y sus audiencias no paran de crecer.