Agustín Britos, la voz de Fito Páez en la serie de Netflix, se presentará en la Argentina con tres shows

¿Cuándo descubriste tu vocación?

Mi vocación está muy ligada a mi infancia. Mi hermana hacía ballet y yo hacía gimnasia artística. En las muestras de fin de año veía que ella se llevaba todos los aplausos, y yo también quería vivir eso. Quería experimentar ese reconocimiento, saber que era brillar en el escenario. Tanto fue así que ingresé a estudiar danza siendo un niño y me siento muy afortunado por haber tenido a mi familia presente en esta decisión, teniendo en cuenta el contexto cultural en donde quizás era “raro” un varón haciendo danza. Por suerte estamos cambiando como sociedad en este sentido, siendo esto más visible y natural. A los 14 años decidí ampliar horizontes e irme a Montevideo a estudiar formalmente, allí se terminó de definir mi vocación.

¿Qué hechos o experiencias te marcaron en tu camino?

Tomar la decisión de irme de Paysandú a Montevideo fue el puntapié inicial de mi carrera como bailarín profesional, ejerciendo la docencia hasta la fecha. Indudablemente uno de los puntos altos ha sido el pasaje por el programa "Yo me llamo" (en el que curiosamente pensaba interpretar a otro artista, y una vez más, mi hermana marca el rumbo diciéndome que tenía mucho parecido con Fito. Fue entonces cuando me dijo que me presentara como tal y así fue. Debido a esto, se me abrieron oportunidades para participar de otros programas similares de Latinoamérica como en Argentina, jugando con la actuación, imitación y el representar a Fito.

¿Cuándo sentiste que debías dedicarte profesionalmente y cómo fue tu formación académica?

En resumidas cuentas desde siempre la expresión artística fue sin dudas mi manera de comunicarme y aprendí a conjugar ese placer con el trabajo, profesionalizandome en diversas ramas. Me inicié en el Instituto de danzas de Verónica Samurio a los 8 años, en donde aprendí ballet, lyrical jazz y moderno, entre otros. A los 14 fui a Montevideo a estudiar en la Escuela Nacional de Danzas del Sodre, en donde también estudié música. Básicamente tuve una formación clásica. Además, estudié actuación en seminarios con Ricky Pashkus. Formé parte de algunas compañías de danza, como por ejemplo la Compañía de Danza con dirección de Alejandro Godoy y luego con Julio Boca. De esta manera me fui profesionalizando, aunque por algunas sobreexigencias físicas no pude continuar con la debida constancia sobre los escenarios. Sin embargo, jamás me desligué ya que hoy sigo haciendo tarea docente. Estoy muy vinculado al mundo artístico, con inquietudes dentro de la música en general, la composición, el aprendizaje de instrumentos y el canto de forma autodidacta. Actualmente estudio con Nacho Mascardi.

¿En donde te podemos ver?

Me estaré presentando en Argentina el Jueves 6 de julio en Gorriti Art Center, las entradas se pueden adquirir a través de la ticketera de Alternativa Teatral. El viernes 7 de Julio haré una cena show en Hard Rock Café de Puerto Madero y las entradas están en venta a través de la ticketera EventBrite. Y el sábado 8 de julio en la Fiesta Tubby en Multiespacio 1551 es en Fco. Álvarez y la venta de tickets es a través de EventBrite.

¿En qué consta el show?

El concepto fundamental del show es hacer un tributo a Fito Páez desde la interpretación, interactuando con los factores escénicos en general, incorporando por supuesto la voz, sin llegar a la parodia.

¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Cómo te ves a futuro?

Considero que todo lo que me está sucediendo ya es un sueño cumplido, debido a que me preparé trabajando y estudiando mucho, por este motivo es que mi idea es disfrutar el momento y las propuestas que están apareciendo. Por otro lado, me gustaría también seguir mirando hacia adelante y en futuros planes, siempre siguiendo por este camino. Deseo poder asumir desafíos relacionados a mi vocación. Actualmente estoy trabajando con Diego Sorondo (representante también de Valeria Lynch, Lucas Sugo, Maxi de la Cruz, entre otros) que es mi manager y me esta apoyando en esta nueva etapa.