Airbag hizo estallar Vélez con un show inolvidable

El 30 de mayo (agotado) y 31 de mayo (última fecha) serán las próximas fechas para ver a Airbag en Vélez en un show que será inolvidable.

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Con una propuesta en vivo cada vez más contundente y una conexión inquebrantable con su público, Airbag continúa expandiéndose y reafirmando su liderazgo dentro del rock en español llegando próximamente al Antel Arena de Montevideo, Uruguay los días 27 y 28 de junio con localidades agotadas en poco tiempo. Luego será el turno de Chile en el Teatro Caupolicán el 26 de septiembre.

La gira El Club de la Pelea I culminó en abril con una serie de presentaciones por el interior del país, incluyendo fechas en La Rioja (Superdomo), San Juan (Playón del Estadio del Bicentenario), San Luis (Club Sportivo Estudiantes), Catamarca (Estadio Bicentenario) y Santiago del Estero (Playón Madre de Ciudades).

En marzo, se presentaron en el Vive Latino en México con un show explosivo que reafirmó su lugar como uno de los fenómenos más potentes del rock latinoamericano actual y consolidó su fuerte conexión con el público mexicano. Tras esta presentación, la banda confirmó que volverá a México en octubre con un nuevo show en el Pepsi Center.

Airbag escaló firmemente en su carrera profesional demostrando a través de sus shows, canciones y despliegue escénico el motivo por el cual se posicionaron como una de las bandas de rock más destacadas. Durante el 2025 anotaron un importante hito en su carrera con 5 estadios River Plate sold out reuniendo a más de 350.000 personas atravesadas por un concierto arrasador, fieles al estilo que los caracteriza.

En paralelo, su último álbum “El Club de la Pelea I”, nominado a “Mejor Álbum de Rock” por los Premios Gardel 2026, confirmó su impacto: el disco superó los 250 millones de reproducciones en tan solo un año. Este crecimiento también se refleja en la industria, donde la banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante el año 2025.

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