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GRAN NOCHE

Airbag hizo estallar Vélez con un show inolvidable

Airbag volvió al Estadio Vélez Sarsfield para dar comienzo a una nueva etapa en su carrera frente a un estadio completamente colmado, donde la euforia, el fuego y el pogo marcaron una noche explosiva de principio a fin.

24 may 2026, 13:50
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Airbag volvió al Estadio Vélez Sarsfield para dar comienzo a una nueva etapa en su carrera frente a un estadio completamente colmado, donde la euforia, el fuego y el pogo marcaron una noche explosiva de principio a fin. La banda comenzó el tour de El Club de la Pelea II, su próximo material de estudio, en un show donde las nuevas canciones, la potencia escénica y la conexión con el público dejaron en claro el enorme momento que atraviesan.

Desde que anunciaron su regreso al estadio que transformó para siempre su historia, la expectativa por estas primeras fechas fue total. Con una producción impactante y una escenografía imponente, dominada por un avión gigante y misiles sobre el escenario, Airbag llevó su propuesta visual y conceptual a otro nivel, mientras miles de personas transformaban Vélez en un pogo constante acompañado por una energía arrolladora.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el estreno en vivo de “Reptiles”, canción que debutó en el puesto #15 del Top 50 de Argentina durante su primera semana y que ya se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados de esta nueva etapa. Junto a “Blues del Infierno” y “Asuntos Pendientes”, la banda adelantó en escena el universo de El Club de la Pelea II frente a un público completamente entregado.

Con un repertorio especialmente pensado para que cada show sea distinto y único, canciones como “Anarquía en Buenos Aires”, “Jinetes Cromados” y muchos de sus clásicos hicieron estallar el estadio en un ritual colectivo donde la intensidad no bajó en ningún momento. Durante más de dos horas, Patricio, Guido y Gastón celebraron junto a sus seguidores todos estos años de música compartida, desatando algunos de los momentos más emocionantes de la noche con himnos como “Cae el Sol”, “Por Mil Noches” y “Solo Aquí”.

El 30 de mayo (agotado) y 31 de mayo (última fecha) serán las próximas fechas para ver a Airbag en Vélez en un show que será inolvidable.

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Con una propuesta en vivo cada vez más contundente y una conexión inquebrantable con su público, Airbag continúa expandiéndose y reafirmando su liderazgo dentro del rock en español llegando próximamente al Antel Arena de Montevideo, Uruguay los días 27 y 28 de junio con localidades agotadas en poco tiempo. Luego será el turno de Chile en el Teatro Caupolicán el 26 de septiembre.

La gira El Club de la Pelea I culminó en abril con una serie de presentaciones por el interior del país, incluyendo fechas en La Rioja (Superdomo), San Juan (Playón del Estadio del Bicentenario), San Luis (Club Sportivo Estudiantes), Catamarca (Estadio Bicentenario) y Santiago del Estero (Playón Madre de Ciudades).

En marzo, se presentaron en el Vive Latino en México con un show explosivo que reafirmó su lugar como uno de los fenómenos más potentes del rock latinoamericano actual y consolidó su fuerte conexión con el público mexicano. Tras esta presentación, la banda confirmó que volverá a México en octubre con un nuevo show en el Pepsi Center.

Airbag escaló firmemente en su carrera profesional demostrando a través de sus shows, canciones y despliegue escénico el motivo por el cual se posicionaron como una de las bandas de rock más destacadas. Durante el 2025 anotaron un importante hito en su carrera con 5 estadios River Plate sold out reuniendo a más de 350.000 personas atravesadas por un concierto arrasador, fieles al estilo que los caracteriza.

En paralelo, su último álbum “El Club de la Pelea I”, nominado a “Mejor Álbum de Rock” por los Premios Gardel 2026, confirmó su impacto: el disco superó los 250 millones de reproducciones en tan solo un año. Este crecimiento también se refleja en la industria, donde la banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante el año 2025.

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