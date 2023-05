Alaix presenta su nueva tema Canción Favorita: "Mis sueños no tienen techo"

Basada en los conocimientos adquiridos en su profesión, Alaix combina sus canciones y experiencias vividas con fundamentos psicológicos. “Canción Favorita” no es sólo una canción alegre, tiene detrás un patrón psicológico. Alaix explica que de todos los mecanismos de defensa inconscientes que ponemos en funcionamiento cuando perdemos a alguien significativo, uno es la introyección. Ante alguna pérdida (duelo, muerte, distanciamiento), introyectamos un rasgo o aspecto de la persona de manera inconsciente para no sentir tanto la falta. “Busqué tu canción favorita, la escuché todos los días, hasta que se volvió mía, mía, mía, mía” …“Ya no siento tu ausencia porque me robé tu esencia”…

Alaix cuenta que ella no fue la excepción, y basada en una experiencia personal, compuso el estribillo de la canción. Meses después, motivada por su productor musical Ian Navarrine que le insistió en el potencial de la melodía, la terminó para convertirla en lo que es hoy, una canción pop con elementos urbanos que transmite un estado de ruptura con humor. El videoclip fue dirigido por Darwin Flores Goulart, que junto a Alaix, se basaron para crearlo en la idea de simular una sesión de terapia que navega desde el consciente al inconsciente constantemente.

ALAIX - Canción Favorita (Official Video)

Además, Alaix se destaca por crear canciones conceptuales. No se podría encasillar en un sólo género, más bien es llamativa la forma en la cual combina elementos de diferentes géneros como es el pop, hip hop, trap, entre otros. Cada canción posee un concepto, una estética y un color en particular. En el videoclip de “Canción Favorita,” utiliza un traje para hacer alusión a la persona la cual roba la esencia, o en este caso, canción. El color de esta canción es el rosa, significando transmutación. Ella cuenta que el significado es perfecto con el momento en que se encuentra, “canción favorita” es un puente en todo sentido desde que empezó a crear música de manera profesional con toda la música que se viene.

-Podrías contarnos cómo decidiste tu nombre artístico “Alaix”?

Las figuras más importantes de mi vida están representadas en mi familia, mis abuelos y mi mamá por sobre todo, Alai tiene todas las iniciales de mis 4 abuelos y además, Alai significa alegría. Después le agregué la ‘x’ para que sea aún más distintivo.

-¿Qué géneros te definen?

Gran pregunta, mis productores musicales siempre me dicen que soy multigénero, pero a mí me gusta pensar mi música como combinación de pop, hip-hop, R&B, incluso utilizó algunos elementos de trap y otros más baladicos. Me gusta jugar entre lo urbano y géneros más elegantes por así decirlo.

-¿Cuáles son tus sueños y metas en la música?

Mis sueños no tienen techo, y mis metas van cambiando a medida que voy avanzando, pasito a pasito. Ya sacar mi música y que esté en Spotify, ver que hay gente que está escuchando mis canciones, gente que no conozco que me escribió, es una sensación increíble y un sueño cumplido. Representa un logro personal enorme haber destrabado un montón de obstáculos que esté mi música afuera. Y mi meta para este año es crear un show en un teatro, con lo que le siga ir a cantar a diferentes lados de Argentina y hasta donde me lleve la música.