Alejo Nahuel Acosta se presentará en el estadio de Huracán

Y con ese orgullo es con el que el máximo referente del trap argentino va a llegar a una de las canchas más míticas del país, siendo este el máximo desafío hasta el día de la fecha dentro de una carrera que cada día agiganta su techo: “Esto valida el camino que vengo recorriendo, el de ser un artista sobre el escenario”. Porque YSY A aprovecha y disfruta de las tablas como ninguno y también sabe que el suyo es el pogo más grande e intenso del momento. Un artista que ama por igual tanto el estudio como el vivo: su carrera está marcada por una pulsión experimental que lo llevó a crear todas las tendencias sonoras mucho antes de que fuesen tendencia y a construir un sonido que es tan inclasificable como irresistible.

En lo que será una noche verdaderamente inolvidable, YSY A va a poner a temblar una vez más a toda la Ciudad de Buenos Aires: “Lo voy a disfrutar un montón, siempre que me subo a cantar a un escenario es el mejor momento de mi vida”. Combinando sus clásicos con las canciones de sus discos más recientes (‘TRAP DE VERDAD’, ‘YSYSMO’ y ‘TU DÚO FAVORITO’) –y las de su nuevo trabajo de estudio que será revelado como siempre el 11/11, YSY A no va a dejar ninguna de sus etapas afuera de la lista y aprovechará la oportunidad para volver a abrirle la puerta a la música del futuro. Un paso gigante para un artista como ya quedan muy pocos dentro de la escena no solo nacional, sino también global. Un paso gigante para alguien que trabajó desde el primer día para dejar bien alto a la cultura popular argentina, siempre llevando al arte genuino como bandera.

Los fanáticos ya saben que YSY A trabaja todos los días para seguir sorprendiéndolos: si había algo que faltaba después de los Luna Park y los GEBA era una cancha de fútbol. Una celebración histórica en uno de los mejores lugares para que la gente explote como nunca antes. Entonces es una cita oficial: el próximo domingo 17 de diciembre, YSY A cerrará el 2023 con un show histórico en el Tomás Adolfo Ducó. Esperamos que todos los fanáticos y fanáticas estén listos para vivir la mejor noche de sus vidas a puro sismo.