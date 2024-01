AmeX JF revela los detalles detrás de Preparada junto a Chalo CHL

La colaboración entre AmeX JF y Chalo CHL surgió de una conexión inicial en las redes sociales. AmeX comparte su experiencia, "Conocí a Chalo a través de las redes y, posteriormente, me invitó a participar en la grabación de un videoclip suyo. Fue allí donde nos conocimos en persona, nos hicimos amigos y decidimos explorar nuevas posibilidades juntos en el estudio".

"Preparada" es muy importante para Chalo CHL, ya que es su primer tema dentro del género de reguetón. AmeX JF comenta sobre el proceso creativo, "Al principio, el tema no me convencía del todo, pero con el tiempo, comencé a disfrutarlo más. Fue muy lindo para mí ser parte de este nuevo capítulo en la carrera de Chalo y me encantó que haya decidido embarcarse en esta aventura musical conmigo".

Ambos artistas comparten su entusiasmo por el resultado final de "Preparada" y esperan que sus seguidores disfruten de esta fusión única de estilos y energía que han creado juntos.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, lista para conquistar los corazones y las playlists más exigentes.