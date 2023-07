Angel Bleu presenta su nuevo tema Tírate al piso: "Necesitaba sacar esa impotencia que sentía"

Tírate al Piso - Angel Bleu: Canción documental | Colombia | Reggaeton

Inspirado en un episodio de pánico que enfrentó antes de una presentación, el video inmortaliza ese desafiante momento para inspirar a sus seguidores y demostrar que, a pesar de los momentos difíciles, siempre hay una forma de superarlos.

Para Ángel Bleu, cuyo nombre artístico fusiona lo espiritual de los ángeles y el azul en francés, ‘Tírate al Piso’ marca un punto de inflexión en su música y representa la madurez en su carrera.

Embed

“Esta canción habla de esa gente con la que te rodeas en el trabajo o en el estudio y que considerabas familia o tu alma gemela, pero sin pensarlo te defraudan; eso es muy duro. Necesitaba sacar esa impotencia que sentía; todos lo hemos vivido y es bien feo. Yo quiero que las mujeres surjamos en nuestra propia manera sin tener malicia o envidia”, señaló Angel.

“Espiritualmente yo le dije a Dios que me apartara de la gente que no me convenía y me quedé con pocas personas alrededor, así que me aferré mucho a Dios en estos últimos años porque quería aprender a amarme más, a perdonar a mucha gente y en este proceso Dios me demostró quiénes me amaban de verdad. Así que en este tema lo dejo todo ahí, porque hay que quererse uno primero y eso es lo que quiero dejar”, agregó la artista.