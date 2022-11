Ángel "Cucco" Peña: "Marce Roca es un joven talentoso e inteligente"

Su colaboración con artistas de la talla de Marc Anthony, Ricardo Arjona, Franco de Vita, Gilberto Santa Rosa, Willie Colón, Olga Tañon, Celia Cruz, Chayanne, Ricky Martín, Ednita Nazario, Rubén Blades, José Feliciano, Rocío Jurado, Ilan Chester, Juan Diego Florez lo proyectaron a un mercado internacional que lo ha descubierto y lo respeta.

En una entrevista, Cucco Peña contó en esta oportunidad por qué eligió al joven argentino de 18 años, Marce Roca, para apadrinarlo artísticamente. "Es un joven talentoso e inteligente. Muy pocas veces uno tiene la oportunidad de trabajar con un joven que tiene muchas ganas de aprender y tiene mucho futuro por delante", señaló (ver video).

Marce Roca es un cantante que expresa su amor por la salsa, pero que además, canta reggaetón y pop, acompañado por una voz que viene abriéndose camino en el mundo de la música, y ahora de la mano de Cucco Peña.

Y su labor ha variado desde músico, compositor, cantante, arreglista, productor y director musical. Su dirección musical ha engalanado importantes conciertos tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, España, Centro y Sur América.

También se ha desempeñado como director musical en obras de teatro como “Fiddler on the Roof”, “Murderous Instincts” y “ Jesucristo Super Star”. Ha sido compositor de música para bandas sonoras de las películas “La Gran Fiesta”, “Nicolás y los demás”, “Under Suspiction”, “Dance with Me”, “Havana Nights”, “Cuentos para despertar” y “Death in Granada”.

Su trabajo ha sido reconocido con premios en las producciones de Marc Anthony y Olga Tañon ambos ganadores de premios Grammy, máximo galardón en el mundo musical.

Pero aún más importante ha sido su contribución al enriquecimiento de la vida de todos nosotros. A los acordes de su música se han enamorado muchos y se han despertado grandes pasiones que trascienden lo humano y se elevan a un plano espiritual y entrañable.

Por el impacto que su trabajo ha significado en la vida de todo un pueblo en el 2007 se le otorgó el título de Doctor en Humanidades Honoris Causa.