ARCÁNGEL: la leyenda de la música urbana llega por primera vez a Argentina

Arcángel, “La Maravilla”, fue y es referente, abriendo puertas y dando oportunidades a talentos emergentes siempre que pudo, acompañando desde una calidad artística y humana que pocos pueden demostrar. Es un orgullo poder ser contemporáneos a la celebración de este increíble músico latino.

“La Octava Maravilla World Tour” llevará su legendario repertorio y su imponente presencia escénica a importantes arenas, estadios y festivales en Europa y Latinoamérica a lo largo de 2026, con presentaciones en España, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros destinos. Este anuncio corresponde únicamente a la primera etapa de la gira, con nuevas ciudades y fechas que se revelarán próximamente.

LA OCTAVA MARAVILLA WORLD TOUR 2026:

13 de mayo - Sant Jordi Club - Barcelona, España

14 de mayo - Movistar Arena - Madrid, España

30 de julio - Coliseo Rumiñahui - Quito, Ecuador

1 de agosto - Coliseo Voltaire - Guayaquil, Ecuador

13 de agosto - Palacio de los Deportes - Ciudad de México, México

18 de agosto - Auditorio GNP - Puebla, México

20 de agosto - Foro GNP - Mérida, México

22 de agosto - Auditorio Josefa - Querétaro, México

23 de agosto - Auditorio Telmex - Guadalajara, México

28 de agosto - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

31 de agosto - Movistar Arena - Santiago, Chile

5 de septiembre - Estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

11 de septiembre - Teatro al Aire Libre - La Paz, Bolivia

12 de septiembre - Estadio San Marcos - Lima, Perú

17 de septiembre - Estadio Chochi Sosa - Tegucigalpa, Honduras

19 de septiembre - Explanada 5 - Ciudad de Guatemala, Guatemala

24 de septiembre - CC Amador - Ciudad de Panamá, Panamá

26 de septiembre - Parque Viva - San José, Costa Rica