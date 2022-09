Brenda Aliendro presenta su nuevo tema Fiera

"No podría definir mi música como parte de un género específico; me gusta aprender y sumar influencias de todo tipo a mis composiciones. Si bien existe correlación entre mis canciones y podría decirse que todas mantienen características de la música urbana, he estado fusionando estilos y expandiendo mis horizontes para crear un EP con mucha variedad musical", aclara Brenda.

En referencia a sus influencias musicales, sostiene: "Admiro a muchísimos artistas latinos y creo que nuestra música tiene grandes referentes a quienes considero una fuente de inspiración. De Karol G, por ejemplo, me inspira el éxito de una mujer empoderada dentro de una industria que todavía sigue manteniéndose bastante machista. Y si se me permite soñar, me gustaría mucho hacer un ft con Bad Bunny".