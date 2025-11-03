A24.com

Cabezas de Remolino fue la banda encargada de abrir el festival Banderas

Cabezas de Remolino fue la banda encargada de abrir una jornada fuerte, que tuvo nombres que hicieron escuela en el Rock Nacional, como Babasónicos y Divididos.

3 nov 2025, 07:00
Cabezas de Remolino no tiene techo. Está dando sus primeros pasos y rápidamente se instaló en el boca a boca de una audiencia que reconoce una producción autogestiva con una decisión estética y sonora fuerte y definida, donde la melancolía convive con la energía del movimiento.

En ese contexto, se realizó en Rosario la sexta edición del Festival Bandera, uno de los eventos musicales más destacados del país, que moviliza a miles de personas, generando una comunidad cultural que marca tendencia en la agenda de Argentina.

Cabezas de Remolino fue la banda encargada de abrir una jornada fuerte, que tuvo nombres que hicieron escuela en el Rock Nacional, como Babasónicos y Divididos. La banda de rock pop alternativo nacida en 2021 en la ciudad de Buenos Aires, que viene pisando fuerte en la escena del under, comenzó su set con dos canciones de ¨Tan Liviano¨ (EP – 2024). Primero sonó ¨Beneficio Maleficio¨, tema que con su riff seductor y potencia pop, atrajo al primer público hacia el escenario bandera. Siguieron con “Compás azul”, momento emotivo, dónde se destacó el público que acompañó cantando el pegadizo estribillo que marca el pulso bailable de la canción.

La incipiente carrera musical de Cabezas de Remolino, está marcada por la usina creativa de los primeros años de una banda que no para de crear canciones que exponen la frescura de un proyecto que describe y marca el presente de una generación. Así fue que se incluyó en la lista “No me hago cargo” (todavía inédita) y cerraron con “Flores Rojas” y “Ya fue escrito”, de su reciente publicación.

Alentador debut en un escenario notorio de la escena, siendo su primera participación en un festival oficial, ante un público que escuchó una banda comprometida con el sonido de una época, trayendo una propuesta donde convergen el rock crudo de guitarras, con intensidad pop y letras donde el amor, la amistad y el paso del tiempo son protagonistas.

