Cabezas de Remolino fue la banda encargada de abrir el festival Banderas

Cabezas de Remolino fue la banda encargada de abrir una jornada fuerte, que tuvo nombres que hicieron escuela en el Rock Nacional, como Babasónicos y Divididos. La banda de rock pop alternativo nacida en 2021 en la ciudad de Buenos Aires, que viene pisando fuerte en la escena del under, comenzó su set con dos canciones de ¨Tan Liviano¨ (EP – 2024). Primero sonó ¨Beneficio Maleficio¨, tema que con su riff seductor y potencia pop, atrajo al primer público hacia el escenario bandera. Siguieron con “Compás azul”, momento emotivo, dónde se destacó el público que acompañó cantando el pegadizo estribillo que marca el pulso bailable de la canción.