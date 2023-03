Catalyna presenta su nueva propuesta musical "Fili"

La canción fue escrita por la propia Catalyna y producida por Adrian Veguilla "Sour", Luis Alejandro Colmenares y Paulo José Simoes y se describe como una canción no urbana, con una melodía perteneciente al género alternativo con una fusión de sonidos del soul y el R&B.

El video musical de "Fili" fue grabado en Orlando y presenta a Catalyna en distintas situaciones de la vida batallando contrala depresión. El video fue producido por Sony Boiz, y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Me siento muy emocionada con este tema, es una propuesta musical diferente, sonidos con los que ya he trabajado y me siento muy cómoda, pero que el público no se espera. Estoy ansiosa de que la escuchen”, expresó Catalyna.

Para Catalyna, este sencillo marca un antes y un después en su carrera artística. Además de fusionar distintos géneros musicales en una sola pieza, la cantante le transmite a su fanaticada un mensaje de apoyo y de empoderamiento, demostrando que la música puede ser la mejor terapia.