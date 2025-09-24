Chyno, Nacho y Fer Ariza presentan la nueva versión de "Niña Bonita 2"

“Niña Bonita 2” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 24 de septiembre de 2025, con una estrategia internacional que abarca Latinoamérica, España y Estados Unidos. El lanzamiento también llegará a radios y eventos en vivo, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del último trimestre del año.

Este lanzamiento marca un encuentro cultural entre Venezuela y Colombia, fusionando la trayectoria de Chyno y Nacho, íconos del pop tropical, con la fuerza de Fer Ariza en el merengue urbano. El resultado es un tema que celebra el amor, la alegría y la conquista, listo para convertirse en himno de fiestas y encuentros.