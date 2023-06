Conmoción por la muerte del cantante Gabriel Iruela 

Hace aproximadamente un mes, Gabriel Iruela recibió el diagnóstico de un tumor en los pulmones, lo que lo puso bajo el cuidado médico. Lamentablemente, su estado de salud se deterioró rápidamente el martes, llevándolo al fallecimiento y dejando consternados a sus seres queridos, fanáticos y colegas de la industria musical.

La trayectoria de Gabriel Iruela en el mundo de la música comenzó en Trulala, donde se destacó como cantante. Posteriormente, acompañó a Cristian Amato en La Fiesta. Después de un retorno a Trulala, formó parte de bandas como La Makina, La Fiesta y La Máxima, dejando su huella en el género del cuarteto.

En medio de su lucha contra la enfermedad, Gabriel Iruela utilizó sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores sobre su estado de salud. En una publicación, compartió una foto en la que lucía una camiseta de River Plate y reveló: "Para los que preguntan qué me pasó, me detectaron un tumor maligno en el tórax, entre el pulmón y el corazón. Estoy feliz porque alguien muy importante para mí me mandó desde Buenos Aires mi camiseta soñada y triste porque me toca la pelea más dura de todas".

Su última publicación en redes sociales se realizó el 22 de junio, tan solo cinco días antes de su fallecimiento. En ella, compartió una foto junto a su madre y expresó: "Dónde y con quien quería estar. Ahí te voy, tumor o cáncer".

La triste noticia del fallecimiento de Gabriel Iruela ha dejado un gran vacío en el mundo de la música, recordándolo como un talentoso cantante de cuarteto y un ser humano valiente que enfrentó su enfermedad con coraje. Sus seguidores y la comunidad musical le rinden homenaje y envían sus condolencias a su familia en este difícil momento.