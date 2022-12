Conocé a Cindy Fos, la fabulosa historia de vida detrás de esta bella y talentosa actriz y cantante

También pasaba mucho tiempo en General Pacheco, al norte de la Provincia de Buenos Aires. Soy una porteña media bonaerense. Mi abuelo materno justo había fallecido cuando yo estaba en el vientre de mamá y mi abuelo paterno se había ido un tiempo antes de que yo viniera al mundo. Una vivencia fuerte para ambos de mis padres.

Fui y soy muy alegre, ya cantaba y dibujaba mucho. Siempre iba con un peinado nuevo a la escuela, era la artista del colegio. Me llevaron a un colegio bilingüe, exigente, me hicieron dedicar mucho y hoy lo agradezco.

Fui al Liceo Francés hasta primer grado, bailaba la Marseillaise, pero el francés no se si era lo mío, me cambiaron a un bilingüe inglés. Al pueblo blanco high school,

Siempre era protagonista de los talent shows, las obras escolares en inglés que se hacían. Gané mi primer premio William Shakespeare por interpretar al personaje de Pumba en el Rey León en el auditorio del colegio. Fue de gran gratificación y estímulo. Empecé a participar de castings, la acompañaba a mi mamá a sus audiciones o la veía ensayar.

Terminé el secundario en el Washington School. Mis padres se separaron muchas veces, a los 7 años fue la definitiva, estuvieron 10 años juntos se amaron mucho, nací del amor sin dudas. Mi mamá es porteña de origen italiano, criollo, vascofrancés y mi papá es Valenciano de Sueca. Vino cuando era pequeño con su familia. Se llevan bien y estuvieron muy presentes.

Tengo 4 hermanos, de todas las edades, 2 varones y 2 mujeres. Los 3 mayores por parte de mi padre y una más chica por parte de mi madre. Tengo sobrinos desde que soy muy chica. Mis dos sobrinos que soy muy amiga y mis dos sobrinitos que son chiquitos.

Me llevo muy bien con mi familia de las dos partes, los quiero mucho, a mis tías Mariasol y Marta que son buenas y siempre me vienen a ver, son mis mejores fans. Soy muy familiera.

-¿Cuándo descubriste tu vocación?

Toda mi vida supe que iba a ser artista, era inevitable, me crió mi mamá, actríz, cantante y modelo. Mi casa era como un teatro, me hacían la tarea directores de cine, venían actores bohemios o famosos. Crecí con la mejor etapa creativa de mi mamá. En el colegio fue en donde lo sentí por primera vez, ahí supe que sería artista, además de universitaria. Y hoy estoy en eso.

-¿Cómo fue tu formación académica?

Me formé con los más grandes, y me sigo formando, creciendo como profesional y persona. Me recibí de Licenciada en Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano en 2021.

En paralelo, me formé en actuación en el Lee Strasberg Theater and Film Institute de Los Angeles con David Strasberg, el hijo de Lee Strasberg, uno de los maestros de actuación más importantes de la historia (Actors studio). Lugar en donde se formaron Al Pacino, Robert De Niro, Marilyn Monroe, Lady Gaga y muchos más.

En Argentina estudié con los mejores, Augusto Fernandes, Helena Tritek, Norman Briski, actuación frente a cámara con Charlie Gerbaldo en Teleactuar, también con David Roundtree (LA) Acting for Film. Actuación en inglés con Andrew Vesey, un actor inglés.

Me formé en canto con Betsy Hammer, una artista reconocida de Los Angeles, que trabaja con Adam Sandler, Cher, Billy Idol y otros.

También estudié en la Emba. Estudié canto popular, jazz, pop, rock y un poco de lirico. Cuando era más chica tomaba clases en la escuela de Reina Reech, también en Superarte Comedia Musical.

Tomé clases de hip hop en Playground (LA) y jazz con Maria del Bagno ( LA). Estudié modelaje en Multitalent con Mariano Caprarola y también un tiempo con Anama Ferreira.

-¿Cuándo debutaste profesionalmente?

A los 17/18 años empecé a trabajar en obras infantiles en el Paseo La Plaza, actuando, cantando y bailando. Estuve 1 año haciendo más de 150 funciones, temporadas de invierno y verano. Nuestro Disney porteño. Princesas y Piratas y Princesas Congeladas. Fui pirata y fui princesa. Fui felíz, la energía que te dan los niños es única.

A su vez desfilaba o hacía alguna producción de moda. Hice desfiles televisados en el Ciudad Magazine en el programa Informadisimos conducido por Hernán Drago, también otra temporada del mismo, conducido por Verónica Varano. Con Silkey, empresa de cosméticos, trabajé mucho como modelo, hice muchos desfiles transmitidos por C5N. Trabajé como modelo en Buen Plan por Net TV, conducido por Ileana Calabró. Desfilé para Paz Cornú, Benito Fernández, Gerardo Casas, Mirtha Fleytes, Cosano, F de los Santos, Bruno Salas. Renato Papiccio y muchos más.

Muchas Expo-bodas y de quinceañeras, shows de moda en la costa.

Hice varios cortos independientes aquí y en Los Ángeles.

Luego participé en el programa Autofans de canal Metro con los periodistas Ari y Rey de Franco. Estuve como azafata en Tenemos Wi-Fi con Nico Occhiato y Stefi Roitman.

En el 2020 antes de la pandemia, cantaba en el Sofitel de Beverly Hills en las noches de jazz con grandes músicos en vivo Jazz Eclectic Ryan Cross.

Trabajé en una revista en el 2021 en Av. Corrientes en donde fui la voz y fui vedette. Tango y Plumas. Con Carla Pugliese en el bandoneón Producción de Roberto Valerstein.

Canté varias veces en el programa de televisión Mañanisima, conducido por nuestra estrella argentina Carmen Barbieri por canal Ciudad Magazine.

A su vez, canté en el programa Patagonia en vivo conducido por Fede Parker y Hector Estensoro. Canté en el programa de Radio 4G conducido por Hernán Drago, Tomy Dunster, la Tía Sebi, Barbie Ferrari, programa de la revista Gente. También en el programa de Ceci Veron el Informante.

Cindy Fos Reel 2020

-¿Qué estás haciendo en la actualidad?

Hoy me encuentro cantando y actuando con la prestigiosa directora de teatro Helena Tritek, en Noche Bukowski, un espectáculo dedicado a los textos del poeta americano Charles Bukowski. En Espacio Suárez Belgrano, con 15 actores en escena. También canto en un show divertido dedicado a la década de los 80, la semana pasada canté en La Dama de Bollini, en Recoleta.

-¿Cómo definirías tu estilo musical?

Muy amplio, una va cambiando de acuerdo a lo que se presenta y a lo que va estudiando, conociendo, viajando, escuchando, lo que le gusta al público que es lo más importante de todo.

Algo que me representa es el Latín Pop, y también el estilo de los 80', algo de jazz, de rock nacional, amo la música en general.

-¿A quién o quienes admiras profesionalmente?

A mi madre, ella es mi actriz favorita y a Antonio Gasalla, mi actor preferido. Figuras internacionales admiro a Al Pacino, Robert De Niro, Scarlett Johansson, Sharon Stone. Adam Sandler, Zac Efron, Seth Roger y musicalmente a Frank Sinatra, Elvis Presley, Lady Gaga, Miley Cyrus, Mercedes Sosa, Andrés Calamaro, Jennifer Lopez, Thalía, Celia Cruz, Carlos Vives, Diego Torres, Jonás Brothers, Daddy Yankee, Betsy Hammer y a Jimmy Rip. Todas las cantantes de Jazz afroamericanas como Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Nina Simone, amo los cantantes de música negra. En mi casa amamos a Marilyn Monroe.

-¿Tu familia te apoya en tu carrera?

Si, mucho. Son mi gran apoyo e inspiración, y les agradezco a diario ser incondicionales y a Dios, por sobre todas las cosas. También al público y a la gente, lógicamente.

-¿Con quien estás trabajando?

Estoy trabajando con el productor, cantante, músico y director internacional Daryus Carámbula, con quien componemos música de que considero, es de gran calidad.

-¿Vas a presentar disco o ep?

Haré todo lo que pueda, si Dios quiere, por el momento será un EP en donde presentaremos canciones para emocionarse y divertirse.

-¿Vas a sacar video?

Si, será una gran sorpresa, estamos convencidos que va a generar mucha inspiración.

para cuándo tenés previsto el lanzamiento?

Este fin de año tendremos todo listo para bailar todo el verano y empezar un 2023 muy próspero.

-¿Con quiénes te gustaría hacer un feat?

Si lo pudieramos revivir, con el más grande, con Frank Sinatra o con Pavarotti. Sino, sería un honor tan grande cantar junto a Diego Torres, Charly García, Carlos Vives, Thalía, Jlo, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, David Guetta, Isabel Pantoja, Daft Punk, The Weekend si soñamos alto.

- ¿Cómo te ves a futuro, cuál es tu sueño?

Si Dios quiere, seguir creciendo como actriz, cantante y persona. Trabajar en proyectos grandes e internacionales. Viajar trabajando. Unificar mis dos carreras. Y, llamarte dentro de un tiempo para recordarte esta nota y decirte "Te acordás, bueno, lo he logrado".