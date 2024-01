Conocé a Ely Bustamante, la cantante revelación 2024

¿Cuándo descubriste tu vocación?

La verdad es que no tengo un momento exacto en donde haya dicho "quiero dedicarme a esto" o "esta es mi vocación". Creo que siempre ha estado ahí. Si recuerdo cuando decidí que quería que fuese mi trabajo, poder vivir de la música - esa decisión fue a los catorce años - y también de la actuación, porque aunque comencé en la música, he estudiado teatro y uno de mis sueños siempre ha sido y es actuar en una serie o en la pantalla grande.

¿Cómo fue tu formación académica?

Realicé mis estudios incluida la secundaria en la misma institución en mi ciudad de Bella Vista. Por fuera del colegio estudié baile, canto y teatro. Aunque en algunas épocas dejaba por la indisponibilidad de tiempo, siempre volvía a ellas tarde o temprano.

¿Cuándo sentiste que podías componer además de interpretar temas de otros?

Desde que tengo memoria comencé a componer canciones, pero descartando una navideña que hice a los doce años, el resto las odiaba. No me gustaban, pero también era muy chica y dejé de escribir hasta el 2022, cuando sentí un deseo enorme de escribir y hacer mis propios temas, de expresar mis pensamientos y emociones; contar historias. Así nacieron muchísimas canciones como "Imposible" y muchas más que tengo guardadas. Las cuales amo a cada una de ellas.

¿Cómo fueron tus primeros pasos?

Mis primeras aproximaciones a la música fueron las muestras de canto en los lugares a los que iba a estudiar y alguna que otra presentación en el colegio. Pero luego, con ayuda de una productora pude grabar dos temas propios, crear mi marca personal y material para lanzarme como una artista Pop.

¿Qué estás preparando en este momento?

En este preciso instante estoy planeando y preparando el lanzamiento de mi segundo single: "About You" que incluye un video de backstage con la letra. De este modo decidimos unificar lo que sería un back junto con un video lyric.

'desafiando al destino' LIVE - fragmento

¿Con qué productor y colaboradores estás trabajando?

Actualmente con nadie. Pero si puedo soñar en grande me encantaría trabajar con Max Martin, Tommy Brown, Xross, Mauro De Tommaso, Big One, Elena Rose, entre otros.

¿Vas a hacer el lanzamiento del nuevo material?

Sí, mi nuevo single llega en marzo y es en inglés y es diferente a "Imposible", pero siempre manteniendo el Pop como base.

¿En quiénes te inspiras a la hora de componer?

Mis canciones nacen de vivencias personales, de otras personas o ficticias. En cuanto al estilo, varían mucho según mi estado de ánimo y gusto en ese momento. Los artistas que siempre me inspiran y admiro son Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Madison Beer, Justin Bieber, Olivia Rodrigo, TheWeeknd, Blackpink, Lali, Tini, Emilia Mernes, entre otros.

¿De qué consta el nuevo material?

About You es electro-pop y tiene unos toques vintage que a mí me encantan - soy muy fanática de todo lo vintage-. La canción trata sobre el primer amor adolescente, ese amor incontrolable e inocente.

¿Cuándo lo vas a estrenar?

Todavía no hay fecha definida, lo único que puedo decir por el momento es que será en marzo.

¿Por qué elegís cantar tus canciones en inglés y otras en español?

Porque amo cantar en inglés, siempre me he sentido atraída por el idioma. También es porque crecí cantando más en inglés que en español con los programas de Disney Channel como "High School Musical", "Hannah Montana" y artistas como Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato, entre muchos otros. Compongo en ambos idiomas. Para mí la música no tiene barreras, es un idioma universal.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Me gustaría poder seguir produciendo mis canciones, hacer presentaciones en vivo, promocionar mi música. Posicionarme y crecer.

¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

Con todos los que te nombré anteriormente y muchos más por supuesto! (Risas).

¿Cómo te ves a futuro?

Me veo dedicándome a esto al 100%. Haciendo más música, giras, sacando albums. También actuando en alguna película o una serie. Quiero poder inspirar a las personas, ayudarlas, potenciarlas tal como otros artistas lo hacen conmigo y, quien te dice, en un futuro próximo, llamarte, recordarte esta entrevista y decirte, lo he logrado.