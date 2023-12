Conocé a Luchi Davit, la cantante revelación del año

¿Cuándo nació tu vocación?

Recuerdo mi primer acercamiento con la música, como si fuera ayer. Tenía 7 años, estaba en mis primeras clases de catequesis y vi al coro de la iglesia con varios guitarristas y le dije a mi mamá que quería aprender guitarra para cantar con ellos. Y así fue. Aprendí guitarra con mi maestra y amiga Estela Trentini que me acompañó en mis primeros pasos en la música. Y canté muchos años en el coro mientras seguía aprendiendo guitarra y canto.

¿Qué rol jugaron tus padres?

Mis padres fueron y son un pilar fundamental en mi vida, por su amor incondicional, por apoyarme y enseñarme que todo esfuerzo tiene su recompensa. Siempre me acompañaron en las clases de baile, en las presentanciones de canto, en las clases de guitarra. Ellos fueron los primeros en ver mi potencial y confiar en mi. Recuerdo cuando comencé mis clases de guitarra, mi profesora me prestó una y me dijo que si duraba un par de meses era porque realmente me gustaba y merecía que me compraran una. Todos los días volvía de la escuela y ensayaba lo que había aprendido, llevaba la guitarra a todos lados y tocaba a cada rato. Y mis papás estaban fascinados, fue entonces que me regalaron la guitarra, muy orgullosos y me acompañaron en todo lo que siguió después. Hasta el día de hoy siempre están presentes en el proceso y en mis logros.

Luchi Davit - En Secreto (Video Oficial)

¿Cómo fue tu formación académica?

Tomé clases de danzas árabes desde los 5 hasta los 10 años. A los 7 comencé con clases de guitarra, también cantaba y mi profesora me dijo que cantaba muy afinado, fue entonces que me recomendó tomar clases para animarme a cantar con mayor proyección en la voz y a vencer la timidez. A los 12 años entré en la Escuela de Valeria Lynch de Bahía Blanca y me formé en canto e interpretación. Después seguí con clases individuales de canto con varias profesoras de mi ciudad.

Hice acrobacia aérea varios años, desde los 12 hasta los 17. Es una disciplina también artística y de expresión corporal que hoy en día la practico como hobbie.

Volviendo al canto, a mis 17 años ya había actuado e interpretado en todos los lugares emblemáticos de mi ciudad, como el teatro Don Bosco y el Teatro Municipal. Así que decidí que al terminar el secundario me iba a seguir formando en Buenos Aires. Llegué sola con 18 años recién cumplidos y muchas ganas de aprender. Tomé clases de teatro con Gerardo Chendo, seminarios de actuación frente a cámara con Pablo Ini, clases de canto con profesionales y clases de danza Vogue Femme.

¿Cuándo consideras que te iniciaste profesionalmente?

En el 2022 estuve preparándome para lo que quería encarar como proyecto musical y animarme a lanzar mi carrera artística a otro nivel, pero definitivamente este 2023 es el año en el que me siento profesional en la música, trabajo con un gran equipo. Comencé con el lanzamiento de mi primer tema propio con mi productor musical Chemi K.O y en el camino se sumaron mas personas al equipo. Considero el lanzamiento de mi primer single “En Secreto” mi gran inicio como cantautora.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCxeR8NeszD3%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO7jBmHrvoNIJvVlCcdB9GffmM32WLJxJICI53gGowZC0ssD6euOuGNLOSdd1kQ4wZA2fL7BUIYZALj5yi7lbWnXt0LISvBn2nAegmDtSvaqqjlLFdHO2c7XHnIjP9SakNLTQh5SZAU2PzVfja1d1UNYFR3ncOZC0iAv4ZCpsLBmkZCav05rZBGoZC4ONdys2WvKSRxrcQ View this post on Instagram A post shared by LUCHI (@luchidavit)

¿Cómo definirías tu estilo musical?

No me gusta la idea de encasillarme en un género porque creo que eso puede limitar la expresión del artista, pero hablando de estilos, mi música tiene influencia latina, dance hall, afro beat, sonidos más bien orgánicos. Que transmiten “buenas vibras” me han dicho.

¿Qué material estás presentando?

Estoy presentando mi primer single “En Secreto” , que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con el videoclip oficial en YouTube, que transmite la sensualidad, frescura, y ganas de bailar del tema. Fue un gran desafío para todo el equipo y estamos muy contentos con el resultado. La canción es de mi autoría, al igual que la idea creativa del videoclip.

¿Con quiénes estás trabajando además de Chemi K.O que es productor musical?

Con Ligia Majul como camarógrafa y fotógrafa, Evelyna Campos como estilista y Noe Vidal en maquillaje y peinado. Me alegra mucho trabajar con personas amables, comprensivas y artístas. Saben comprender mis ideas y también le aportan cada uno su toque desde su profesionalismo.

¿Vas a lanzar un álbum?

Se viene mucha música nueva, estamos trabajando para dar lo mejor en cada canción. Algunas van a llegar este verano y otras para el año entrante. Cada canción es única pero todas comparten mi estilo y representan mi esencia.

¿Cuáles son tus referentes musicales?

Mi mayor referente es Ariana Grande, me declaro súper fan de ella, la admiro muchísimo.

¿Cómo te ves a futuro?

Trabajando y viviendo de la música, como cantante y cantautora.

¿Con quiénes te gustaría hacer una colaboración?

Con cantantes argentinos me gustaría hacer colaboración con Zoe Gotusso, Connie Isla y Cardellino. Soñando con artistas internacionales me gustaría colaborar con Rosalia, Nathy Peluso y Julieta Venegas, entre otros.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Disfrutar del camino. Tengo muchos sueños, algunos los cumplí otros están por venir. Uno de ellos es cantar en el Luna Park. Otro muy significativo es lograr dejar algo en las personas que me escuchan, transmitir y ayudar a los demás desde mi lugar. Y, en un futuro próximo llamarte y decirte "te acordás la nota que me hiciste hace un tiempo? Bueno, lo he logrado".