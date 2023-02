Cosquín Rock: Ciro y el brindis más grande de la historia

Luego de un fin de año lleno de emociones, con dos presentaciones en Qatar y tres Luna Parks agotados (tantos como las estrellas que galardonan la camiseta argentina que sabe vestir en gran parte de sus shows), Ciro volvió al Cosquín Rock con un setlist al palo que durante dos horas combinó a la perfección los clásicos de Los Piojos, y los mejores temas que recorren los cuatro discos de estudio de su proyecto solista. Pero el plato fuerte se vivió cuando decidió ofrecer un multitudinario y sin precedentes brindis con nada menos que un vaso de fernet, inevitable que fuera con la icónica bebida amada por los cordobeses y todos los argentinos, lo que desató el grito sagrado del público.

Un momento inolvidable

Promediando su despliegue del cierre del festival de rock más grande de latinoamérica, y antes de una de las partes más esperadas de este -donde interactúa con el público antes de cantar “El Farolito”, un inoxidable y fervoroso clásico de su banda original-, volvió a marcar un hito: 30.000 personas levantaron sus vasos de fernet en simultáneo para brindar con Ciro. El artista cuya obra, a esta altura, ya es transgeneracional y genera la comunión entre familia y amigos, eligió hacerlo con un producto que es ícono cultural de nuestra tradiciones, tal como lo es su música.

La espera por la llegada del festival, el paraíso del fernet, la Copa del Mundo obtenida el pasado diciembre y sus deseos para este 2023, así convocó el artista al brindis más grande del mundo:

“(Antes de que hagamos el último tema de la noche, quiero que todos juntos levantemos bien arriba nuestro vaso, yo tengo mi vaso de Fernet ¿Cómo voy a brindar, sino, en la tierra, en el paraíso del fernet en el mundo? Celebremos la tercera y que ya terminó la espera, la espera para celebrar el placer de volvernos a ver)“, dijo Martínez en el escenario principal de Cosquín, donde no podía invitar a brindar con otra bebida que no fuera el ícono, ya no sólo de la provincia, sino de los argentinos.

El más grande del mundo: parte de la historia

Recordemos que Ciro es también dueño de otro récord: el Mannequin Challenge más grande del mundo, donde logró que 42.000 personas se quedaran inmovilizadas en el Estadio de Vélez, allá por el 2016. Así como el líder de otra de las bandas más icónicas del rock nacional bautizó al pogo de su público durante su creación más reproducida y performada como el “más grande del mundo”, logrando ser viral de Sur a Norte y de Este a Oeste, Andrés Ciro Martínez fue el artífice del , momento único que quedará grabado a pura emoción en los libros eternos del rock nacional.

Así, entre la espuma del fernet y una multitud sedienta de rock, la celebración fue un agradecimiento a los meses esperados por todos para el reencuentro y los grandes hitos del 2022 y este verano que estamos transitando. Reviví el momento en el cual más de 30 mil personas levantan su fernet para brindar con Ciro, en lo que se transformó en el brindis más grande del mundo, un récord sin precedentes, un récord único

“Cuando pega la vida con tanta sed”, como sella Ciro una de las canciones más relevantes de su lista y que suele cerrar todos sus espectáculos, no queda otra que darle un trago al fernet que llena el vaso.