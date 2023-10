Danny Nachajon presenta Edelweiss Orchestra: "Siempre hay sueños por cumplir"

La Orquesta está formada por músicos profesionales de diversos países, incluyendo Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay y Argentina, quienes se unen para brindar al público el placer de la música en su máxima expresión. No se pierdan esta aventura musical donde podrán sentir, cantar, emocionarse y, quién sabe, tal vez incluso soñar.

EDELWEISS Orchestra les invita a unirse a esta experiencia única en el Auditorio Belgrano el 4 de noviembre a las 21:00 Hs.

Edelweiss Orchestra - El Danubio Azul

-Para la gente que aún no te conoce, ¿podrías contarnos quien es hoy Danny Nachajon, un poco de tus comienzos y tu extensa trayectoria?

Uruguayo, Músico de Acordeón Piano Electrónica. Tremenda y soñada expectativa, por el comienzo y luego desarrollo de la Orquesta de las Emociones y la Nostalgia…la EDELWEISS Orchestra. Desarrollo actividades musicales desde el año 69. Durante la década del 70, conduciendo en Montevideo The Biggest Band, luego en los 80, radicado en Buenos Aires, trabajando como solista en lugares diversos de la noche porteña.

Sobre el 84, creando Música y Fantasías para Niños, a través de El Show de Los Bochincheros!... llegando al 2002, donde nace Títeres Bochincheros, con tres obras registradas. Luego de abandonar la Música y el Espectáculo, retomo caminos en el 2014, con nuevo instrumento y realizando actividades individuales en Montevideo, Cancún, Buenos Aires y Punta del Este.

-El haber trabajado con numerosas figuras en la música, ¿hizo que hayas cumplido todas tus metas profesionales, o quedan sueños por cumplir?

Siempre, siempre hay sueños por cumplir, por que constantemente, van apareciendo, ideas, proyectos, EDELWEISS Orchestra, es uno de ellos.

-Seguro trabajaste mucho en este proyecto ¿qué sentimientos y emociones despierta?

Uyy, si que he trabajado y mucho, muchísimo, despertarme a la noche con la idea de algo, que no falte nada. Muchos sin decirlo en la cara, pero sí su expresión, me han tildado .. de crazy?,..cuando contaba el año pasado… decían que lindo, como a los locos, …me dolía el corazón, pero sabía a que puerto debía llegar.