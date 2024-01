David Guetta presentó su nuevo show "Monolith" en Buenos Aires

A las 21.45 hs subió al escenario David Guetta y comenzó su presentación para hacer bailar y cantar a todos los presentes. Desde el arranque hasta el final de la noche, con más de 90 minutos de show, el DJ y productor francés fue desplegando uno tras otro hits como: I'M Good (Blue), Baby Don't Hurt me, Without you y Play Hard entre otros, generando una fiesta en el Movistar Arena.

Con más de 10.000 millones de streams, 50 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino, David Guetta se ha reivindicado como el DJ y productor más exitoso de las últimas décadas. Con colaboraciones estelares con artistas como Lady Gaga, Snoop Dog, John Legend, Usher, Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj, Black Eyed Peas, Kid Cudi, entre muchos otros, Guetta hará un recorrido imperdible por su vasto repertorio de éxitos que le han valido ser reconocido como el DJ #1 del mundo por diversos medios especializados a nivel mundial a lo largo de su exitosa carrera.