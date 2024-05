El artista cordobés que conquistó Suecia y busca conquistar Argentina

El corazón y una cerveza y un día me enamoré tienen un trabajo de equipo gigante.

Tharyk cuenta que busco musicos de Córdoba, Buenos Aires, Ushuaia, Colombia, Suecia y España para lograr que su musica lo represente.

Este año va a lanzar un nuevo álbum y va ser su segundo lanzamiento ya que hace meses lanzo su EP de 5 canciones con esta mezcla de colores.

Desde la primer nota acá en Billboard hace un año por su canción Enamorao que llego al millon en 3 semanas al igual que amor sin escalas el cordobes no ha parado de hacer música sacando casi una canción por mes.

Tharyk ha trabajado con ingenieros y productores musicales como Elkeretumba, StudioDMI en Las Vegas, Heiga en Miami, así como con Yorker y Knno, productores vinculados a grandes nombres como Enrique Iglesias, J Balvin, Chino y Nacho, Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny.

Esto es lo que garantiza que cada uno de sus proyectos posea una calidad de sonido internacional.

El artista confiesa que se debe a los fans cuyo apoyo incondicional ha sido fundamental para seguir creciendo.

Tharyk; “en lo que va del año, he visto gente que se ha tatuado mi nombre, pedazos de mi canciones o ha usado remeras y buzos con mi cara. Me hace emocionar, me hace sentir que lo que hice le ha llegado a alguien al corazón y sé que se va a quedar ahí de por vida.

Mis canciones cuentan historias y tienen siempre un significado”.

Para seguir de cerca a Tharyk y enamorarte de su musica puedes encontrarlo en Instagram como @tharykmusic y en Facebook como tharykmusic.