El dúo británico SEAFRET regresa a Buenos Aires: cuándo será el show

Nacidos en Bridlington, los dos se conocieron en un bar en 2011, en las famosas noches de "micrófono abierto" y luego lanzaron su primer EP, "Give Me Something" y en enero de 2016, finalmente sacaron su tan esperado disco de estreno, "Tell Me It's Real", donde salieron los sencillos "Atlantis" y "Oceans", que se han convertido en verdaderos éxitos - acumulando juntos casi 2 billones de plays solo en Spotify - plataforma donde tienen más de 10 millones de oyentes mensuales. El video de "Oceans" fue dirigido por Jonathan Entwistle, mismo director de las series originales de Netflix "The End of The F***ing World" y "I Am Not Okay With This", superando la marca de 106 millones de reproducciones en YouTube y fue protagonizado por Maisie Williams, Arya Stark de "Game Of Thrones".