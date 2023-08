El gran show de Sarah Lenore en Café Berlín: fotos y videos

Sin título.png

“Me encanta Argentina. Vine muchas veces y me gusta mucho. Hay mucho talento, gente muy trabajadora. Para mí, Argentina es lo más: me gusta la comida, la gente, el fútbol, obvio. El olor en las calles a los asados. Cuando vuelvo a Miami, hago y hablo de muchas cosas que hacen los argentinos. Me gusta mucho el dulce de leche, el mate, los turrones, las facturas. Tomo un poco de Fernet. Así que Argentina es muy especial para mí y siempre me siento welcome: súper bienvenida”, destaca Sarah.

Embed

Y esa noche fue muy especial para Sarah, al realizar su primer show en nuestro país. Y entre los amigos y familiares presentes, quien estuvo fue Emanuel Ortega. El cantante fue a ver el show y él mismo compró su entrada, segpun pudo saber PrimiciasYa.

La pareja de Julieta Prandi fue camuflada y no quiso fotos de prensa. Cabe destacar que Ortega admira a Sarah y a José Luis Pagán, con quien tuvo la posibilidad de trabajar en algunos proyectos.

Embed

Sin título.png

Sin título.png