El hobby oculto de uno de los mejores entrenadores Argentinos: ser un guitarrista de Elite

Pero bueno, llevándolo adelante sin flaquear con la práctica del instrumento podes conservar una técnica bastante acorde a las necesidades. O lo suficiente.







Su material, Boy Ashian, está inspirado en hard rock ingles, pasando por el metal y la música clásica. Un material prácticamente fuera de los radares de la industria musical. A él no le importa. Cuando le preguntamos si iba a hacer alguna presentación en vivo nos dijo : “ a nivel show no lo sé. Todavía estoy pensando si vale la pena hacerlo. Creo que depende más de qué tipo de interés genuino haya al respecto. Y me refiero a gente interesada en que esto salga a la luz en vivo. Si veo que se me presentan propuestas serias y de gente que empatiza realmente con esto, podría considerarse hacerlo en no tanto tiempo. Sino creo que solo buscaría que trascienda a nivel redes o aplicaciones tipo Spotify o YouTube”.

Grabar con el Pity

Juan Manuel, estuvo invitado a grabar un material de Tango con Cristian Pity Álvarez. “Fue una experiencia que me dejó conocer personalmente no solo a un artista muy talentoso, sino también a una persona muy cálida. Una gran y humilde persona”.



Actualmente J.M. Boyadjian es además de músico, entrenador profesional especializado en la transformación y la evolución estética del cuerpo humano en lo exclusivamente relacionado al trabajo muscular.

Entrena a gran cantidad de gente con fines diversos: desde lo social, hasta lo competitivo, en donde ha preparado a numerosos atletas de fitness y culturismo general.