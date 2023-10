El nuevo musical de Disney, "La Caja Mágica", tendrá su estreno mundial en Buenos Aires

El espectáculo incluye fragmentos de más de 70 canciones de películas de Disney escritas por algunos de los autores y compositores más importantes de todos los tiempos, como Alan Menken, Phil Collins, Elton John, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, Lin-Manuel Miranda, Tim Rice, Richard y Robert Sherman, Hans Zimmer, y muchos más. Algunas de las canciones icónicas que forman parte del musical son "Un mundo ideal" (ALADDÍN) "No se habla de Bruno" (ENCANTO), "Cuán lejos voy" (MOANA: UN MAR DE AVENTURAS) "Ciclo sin fin" (EL REY LEÓN) "Libre soy" (FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA) y "This wish" del nuevo film animado WISH: El Poder de los Deseos, que estrenará muy pronto sólo en cines.

El equipo creativo del musical está integrado por Thaddeus McWhinnie Phillips (Guionista y Director, además de Co-Diseñador de la Escenografía), Lynne Kurdziel Formato (Co-Directora y Coreógrafa), e Isaac Saul (Director Musical, Arreglista y Orquestador). El Productor General a cargo del desarrollo creativo del musical para Disney Theatrical Group es Felipe Gamba Paredes.

“Ante todo, “La Caja Mágica” es un homenaje a los creadores de Disney, a los miles de artistas de múltiples disciplinas creativas quienes, desde los comienzos de Walt y durante el último siglo hasta nuestros días, han construido aquellos mundos fantásticos que son parte de nuestras vidas y nos acompañan en todas sus etapas sin importar la edad, dando alas y vuelo a nuestra propia imaginación a través de sus historias, música y personajes inolvidables,” comentó Gamba, quien además de Productor del show, es Vicepresidente de Estrategia Internacional de Disney Theatrical Group en Nueva York. “Cuando concebí este proyecto hace ya cuatro años, no pude imaginar que convocaría a un grupo igualmente visionario de artistas, liderado por Thaddeus, Lynne e Isaac, para llevar esta innovadora experiencia teatral al escenario por primera vez, y que lo haríamos en Buenos Aires, lo cual me conmueve especialmente como latinoamericano. Y sería imposible haber llegado hasta aquí, sin el compromiso y la fe de nuestros extraordinarios socios de Fever y RGB, y el apoyo inquebrantable de The Walt Disney Company Latin America”.

Los diseñadores del proyecto incluyen a: Michael Curry, quien trabajó en las máscaras y esculturas animadas para el musical “El Rey León” y en esta ocasión da vida a increíbles e icónicos personajes de Disney. Y talentos como: Santiago -Tato- Fernández como Co-Diseñador de la Escenografía, Nthabiseng Malaka y Sofía Di Nunzio en Vestuario, David Seldes en Iluminación, Steve Cuiffo en Ilusiones, Johanna Wilhelm en Utilería y Objetos Animados, Maxi Vecco en Proyecciones, Gastón Briski en Sonido, y Feliciano San Román en Pelucas y Maquillaje.

Martín Iraola, SVP, General Manager The Walt Disney Studios Latin America & Out-of-Home, The Walt Disney Company Latin America, reforzó la importancia de tener una producción de esta magnitud en Latinoamérica: “Crear propuestas teatrales de relevancia para los consumidores latinoamericanos ha sido siempre nuestro norte y, con gran orgullo y alegría, este año comenzamos a transitar un nuevo camino en el negocio de entretenimiento en vivo. Buenos Aires tiene una impronta de gran visibilidad cultural en la región y que pueda ser la sede del estreno mundial de esta nueva y sofisticada producción que es el primer musical de Disney Theatrical Group en debutar mundialmente en Latinoamérica y en Argentina, nos permite crear nuevos ámbitos de negocios para los productores regionales al tiempo que nos permite dar visibilidad al gran talento latinoamericano en otras partes del mundo a los que llegará la obra en el futuro”.

Ignacio Bachiller, CEO y co-fundador de Fever, comentó: “Disney ha demostrado ser una empresa líder en innovación y entretenimiento, por lo que es un honor poder asociarnos con ellos para un proyecto de este calibre”.

“Nos enorgullece que nos hayan elegido para ser los productores de tan importante proyecto. Tenemos muchas expectativas y estamos muy entusiasmados de ser parte del lanzamiento mundial de este nuevo musical de Disney Theatrical Group, que por primera vez estrena fuera de Broadway, un hecho sin precedente en la industria. RGB suma toda su experiencia en un proyecto que -sin dudas- marcará un antes y un después en la historia del Teatro Musical” dijo Gustavo Yankelevich, socio de RGB Entertainment.

Desde el 11 de enero, La Caja Mágica ocupará el escenario del Teatro Ópera en funciones semanales y de fin de semana. A partir del 12 de octubre, quienes se inscriban en la lista de espera en DisneyLaCajaMagica.com tendrán acceso exclusivo durante el 18 de octubre a entradas anticipadas. Las cantidades son limitadas. Luego, a partir del 19 de octubre se habilita la venta oficial al público general a través de Ticketek.com.ar. Además, más cerca del estreno, se podrán adquirir entradas para las funciones previas al estreno oficial del espectáculo, que tendrán lugar desde el 6 al 10 de enero. Este formato consiste en ensayos de la obra completa, con público presente.