El show de Alejo Igoa: hace doble sold out en horas y agrega una tercera fecha

Decidido por completo a forjar un camino de éxito, completamente abocado a todos los detalles que implican sus creaciones, buscando la perfección y la superación constante, Alejo es un apasionado de lo que hace, y no deja de soñar e imaginar nuevos horizontes. Por eso esta fecha en Buenos Aires asegura ser una locura.

Alejo Igoa comenzó su canal de YouTube en 2014, y con el paso de los años se convirtió en uno de los creadores más grandes en habla hispana. Su contenido suele incluir vlogs, retos y videos creativos pensados para un público joven y familiar.

En el año 2023 alcanzó los 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube, convirtiéndose en el primer youtuber argentino en conseguir este hito. Además fue distinguido con el premio a “Líder Digital del año” en la terna más importante de los Elliot’s Awards, entrega realizada en la Ciudad de México, un reconocimiento a los líderes digitales de habla hispana que, mediante su talento, esfuerzo, originalidad e impacto están generando material altamente relevante en las redes sociales.

En los últimos años ha logrado más hitos importantes: ha ganado premios como Mejor Youtuber del Año en los Premios Martín Fierro Digital y, a finales de 2025, superó los 100 millones de suscriptores, convirtiéndose en el primer creador de contenido en español en alcanzar esa cifra, recibiendo la Placa de Diamante Rojo, la máxima distinción que otorga YouTube. Hasta ahora, solo un puñado de cuentas internacionales lo habían conseguido, entre ellas PewDiePie, MrBeast, T-Series, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India y WWE, logrando un paso que cambia el mapa virtual mundial.

Su estilo cercano y dinámico, junto con una fuerte conexión con su comunidad, lo posicionan como uno de los influencers argentinos con mayor impacto global en la plataforma. Su creatividad, espontaneidad y originalidad son clave en su éxito, que sigue inspirado por el amor y la ocurrencia de su familia y amigos.