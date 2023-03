Flume anuncia show en Argentina

Su primer mixtape Hi This Is Flume (2019) salió antes de que empezara la pandemia y contó con la participación de diversos colaboradores, valiéndole otra nominación al Grammy. Things Don’t Always Go The Way You Plan es el segundo mixtape de Flume y salió en el marco del décimo aniversario de su primer disco. Es el resultado del largo camino de experimentación del artista, que compuso las diez canciones hasta ahora inéditas entre 2012 y 2021. Tres de las canciones cuentan con participaciones de Injury Reserve, Isabella Manfredi y Panda Bear.

En esta oportunidad, Flume pasará por Buenos Aires en una gira que lo llevará también a Estados Unidos y Brasil. La cita en el Estadio Obras lo encuentra en un momento de madurez artística y con mucho material nuevo para estrenar por estas latitudes. Noche imperdible para los amantes de la música electrónica.