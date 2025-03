Gisela Lepio celebra sus 35 años de carrera con un show especial

Nacida en Río Gallegos, Santa Cruz, su debut en las tablas, fue a los tres años de edad, acompañada por su padre, en guitarra. Oficialmente comenzó a trabajar de la música a los once años, pasando por festivales de la ciudad, provinciales, hasta inclusive Tierra Del Fuego. También participó en eventos eclesiásticos ya que su crianza pasó por la religión evangélica. A sus dieciocho años, decidió perseguir sus sueños y viajar a Bs. As. Sus comienzos fueron duros ya que cantaba en el subte, en la calle Florida (peatonal), en discotecas.

Su debut por televisión fue en el 2012 en el programa: ¨Fort Night Show¨ de Ricardo Fort. Luego participó en la obra teatral ¨Escandalosas¨. Por primera vez juntas, Moria Casán y Carmen Barbieri y gran elenco. En el 2014, cantó en el Musical ¨Priscilla, la reina del desierto¨, en el papel de ¨Diva¨, junto a Pepe Cibrián Campoy y gran elenco. En el 2016, debutó en la revista ¨Plumas en la Noche¨, junto a Raúl Lavié, Mariquena del Prado y gran elenco. Luego, forma parte de la obra de Tango: ¨Break The Tango¨ haciendo giras por Alemania, Austria, Suiza y Francia. En el 2017, Cristian Castro la convoca para ser coreuta del "Tour 2017¨, recorriendo Argentina, Uruguay y Bolivia. Luego retoma la gira: ¨Break The Tango¨ pasando por Tailandia e Italia. En el 2018, Cristian Castro la convoca nuevamente, para un exitoso itinerario artístico por ciudades de Chile. Al siguiente año, participa en la obra ¨Una Chica Diferente¨, de la mano de Lizy Tagliani. Desde el año 2011 al 2019, realizó giras como solista en Argentina y Brasil. En el 2019, fue ganadora del programa de televisión ¨Genios de la Argentina¨, en Showmatch. Ese mismo año, participó como Host y cantante en el Festival ¨Fringe de Edimburgo¨, en Escocia. En los meses de octubre a diciembre del 2019, retoma por 3ra. vez la gira por Europa en ¨Break The Tango¨.

En el 2021, Flavio Mendoza la convocó como host y cantante en la obra ¨Taboo¨. Al año siguiente, viaja a Vietnam para participar en el Parque ¨Ba Na Hills¨. En el 2022, integra el jurado en ¨Canta Conmigo Ahora¨, en El Trece. Ese mismo año, forma parte de ¨Sex Tour Nacional¨, de la mano de José María Muscari. Al año siguiente, continuó con ¨Sex Mar del Plata¨ que tuvo nominación a los ¨Estrella de Mar¨. Luego se reestrenó en ¨Gorriti Art Center¨, con el título de ¨Sex Recargado¨. En el 2024, firma con el sello discográfico ¨Goat Récords¨ incursionando en géneros nuevos, tales como: Urbano y Tropical. Actualmente, continúa realizando grabaciones en dicho sello y forma parte del elenco de la obra: ¨Music Experience¨, en CABA. Su próxima presentación será en el festival Lollapalooza 2025, acompañando al artista urbano: Ponte Perro.

Martes 25 de Marzo 2025.

Fechas: Cada 15 días.

Inicio de espectáculo: 20:30 hs.

Lugar: Teatro Picadilly, Av. Corrientes 1524, CABA