"HASTA QUE SALGA EL SOL", el nuevo disco de STANDLY, es de otro planeta

“Hasta que salga el Sol” es el disco que trae a Standly de regreso. El primer adelanto, “Santorini”, ya lleva miles de reproducciones en todas las plataformas musicales; ahora, su tracklist de oro va en busca de la misma suerte. Con un vuelo extraordinario, las colaboraciones del disco (YeriMua, Salastkbron y Julianno Sosa) mantienen su alto impacto sin defraudar.

Standly busca ser el mejor en lo que hace y sus canciones son la herramienta que tiene para conectar con las personas. Su meta artística es acompañar a las personas, haciendo música de corazón, que trascienda en el tiempo y se distinga por su calidad. “Busco profesionalizar siempre mi trabajo, avanzar, evolucionar, crecer y disfrutar el proceso”, confiesa.

Este disco refleja la buena energía en que se mueve Standly. Con vibras de vacaciones y un aura playera, evoca la sensación de frescura en cada canción. Los videoclips, realizados en Ubatuba, Brasil, resultaron fundamentales para que Standly consiguiera reflejar el espíritu de su nuevo trabajo: “Buscaba los mismos colores del disco, las vibras de las canciones, un lugar así, un paisaje así… Grabamos allá por lo tropical, la vibra veraniega y positiva”.

Standly inicia este 2025 con la fuerza de un huracán, decidido a prolongar sus éxitos del último año. “Vida peligrosa” fue tema principal de la serie de Netflix 'Baby Bandito', con un rotundo éxito que consolidó al artista a nivel internacional y a lo que le siguió el hit “Pégate” en TikTok. Hasta hoy, ambos tracks se mantienen en los primeros lugares de preferencias en países como España, México, Colombia, Chile, Argentina y Perú.

Rendidas ante su talento, las plataformas digitales lo mantienen dentro de los 3 más escuchados del género urbano en la región. Para el artista, esto cumple una de sus grandes metas: “Agradecido de la oportunidad que me da Dios… Siempre está la ambición y hay muchas metas todavía por alcanzar, pero en realidad solo hago la música porque me gusta, me expreso. Y si Dios me permite que llegue a todo el mundo, que todos conozcan las canciones de mi carrera musical y cantar cada día. Voy a llegar a lo que Dios me permita”, concluye.

“HASTA QUE SALGA EL SOL” ya está en todas las plataformas ya conocidas en onerpm.link/HastaQueSalgaelSol, para escucha en Spotify: open.spotify.com/album/0UNRbvfFLN52BfTVI2DqlH