Javiielo dio detalles de su nuevo tema Quiso Escaparse: "Es bien bailable"

La canción es acompañada de un videoclip que encapsula perfectamente la atmósfera de misterio e intriga que el artista desea transmitir. Grabado en las enigmáticas calles de Puerto Rico, el video muestra a Javiielo no solo como cantante, sino también como protagonista principal de una narrativa visual cautivadora.

Desde su debut, Carlos Javier Marrero Fournier, mejor conocido como Javiielo, ha capturado la atención del público, consolidándose rápidamente como una fuerza imparable en el panorama de la música urbana. Su capacidad para fusionar el reggaetón y el trap con influencias musicales que formaron parte de su vida desde su infancia en Puerto Rico, junto con sus colaboraciones exitosas, han catapultado su música a millones de reproducciones en plataformas digitales.

Embed

"Yo siempre he estado rodeado de la música desde bien pequeño, porque mi abuelo que hizo salsa literalmente toda su vida. Él fue la primera persona que vi como un ejemplo a seguir, me acerqué a él y me dio muchos consejos que hasta el día de hoy practico, esa fue la herramienta clave que me ayudó a atreverme y a verlo posible. Porque en realidad es un camino que es bien largo por recorrer y un poquito lejano a veces, pero con el amor y la pasión que le tenía a esto desde el primer día que lo intenté, dije lo voy hacer y algún día se me va a cumplir y gracias a Dios estamos logrando mucho de esos sueños que tenía ese niño", destacó.

Con “Quiso Escaparse”, Javiielo no solo reafirma su lugar en la música latina, sino que también promete seguir sorprendiendo a su audiencia con innovaciones en el género y una expresividad que pocos logran emular. "Es un tema bien bailable, para ahora el verano la gente lo disfrute", indicó.

Este lanzamiento es un paso audaz hacia adelante en la evolución de un artista que está destinado a brillar en el firmamento de estrellas del género urbano. Escucha hoy “Quiso Escaparse” en tu plataforma digital favorita.