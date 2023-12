Jonas Brothers confirma su regreso y ya tiene fecha en Argentina

Diez años después de esa última visita, DF Entertainment y Live Nation traen la noticia tan esperada: Jonas Brothers vendrá a reencontrarse con sus fans locales el 25 de abril de 2024 en el estadio Movistar Arena para traer todo el material nuevo y repasar sus clásicos. Las entradas podrán adquirirse a partir del jueves 14 de diciembre a las 10 am en la Preventa Exclusiva para clientes de un banco, por 24 hs o hasta agotar stock, dando paso a la Venta General. En ambos casos, la única plataforma de venta será Movistar Arena.

Esta visita encontrará a Nick, Joe y Kevin Jonas interpretando en vivo en Argentina todo el material de The Album, su sexto trabajo discográfico lanzado a comienzos de 2023 así como del predecesor Happiness Begins, que fue el primer disco tras su regreso e incluye el hit “Sucker”, el hit pop que fue el lanzamiento con el que los Jonas irrumpieron nuevamente en la escena por la puerta grande: la canción debutó en el número uno en las listas de Billboard Hot 100. Jonas Brothers volvía y todos sus fans de la primera hora –que los habían comenzado a seguir cuando eran chicos, al igual que los hermanos de la banda– se volvían a conectar con su pasión original por su música y lo que despertaba en ellos. Además de la fidelidad de sus fans de antes, que se sumaban nuevos fans de a miles en esta nueva era. Happiness Begins aprovechó todo el recorrido solista de los hermanos –tiene influjos de dance-rock de la banda de Joe DNCE y notas R&B del disco solista de Nick, por ejemplo–, mientras que The Album ya planteó otro viaje sonoro con reinterpretaciones osadas de recursos de referentes como Fleetwood Mac, Eart, Wind & Fire y The Bee Gees, en un trabajo decididamente más maduro aunque no por eso menos divertido.

Ha pasado mucho desde que Jonas Brothers saltaba a la fama a mediados de la década de los 00’, con su cover de “Year 3000” de Busted, y los singles inolvidables con los que empezaron a dejar su huella en la industria, “S.O.S” y “When You Look Me In The Eyes”, con los que saltaron a la fama como estrellas Disney. Los hermanos además participaron del programa de televisión Camp Rock y luego tuvieron el propio, Jonas. Con seis discos de estudio repleto de éxitos que vienen sonando en todo el mundo, el show que los vuelve a traer será la presentación oficial de todo lo nuevo así como también un viaje por el camino recorrido.