Julián De Luca, el DJ multi task, cuenta cómo se puede ser músico y empresario a la vez

-¿Por qué se te dio ser DJ y no ir por algún instrumento?

Quizás se me dio por empezar a mezclar música en bandejas ya que el 90% de lo que escucho viene de la electrónica y/o el pop electrónico. Entonces me fue más sencillo seguir por ahí y buscar el sonido más acorde a lo que me gustaba.

-¿Cambió en algo la cuarentena para vos como músico?

Creo que la cuarentena nos dio la posibilidad de estar metidos con nosotros mismos para darle un poco más de tiempo a nuestras pasiones, ver cómo todo el mundo mutaba a lo digital; y también ver que era posible hacer una carrera de esto sin depender exclusivamente de “tocar en un lugar”.

-¿Cómo haces para administrarte los tiempos entre el trabajo y la música?

Por momentos es difícil. El trabajo me lleva mucho tiempo. Planificar, estar encima de la producción, vender, etc. Aún así, me hice el tiempo con mucha disciplina para poder mezclar, buscar mi sonido e identidad dentro del estilo de música que hago yo.

-¿Qué planes tenes a futuro?

Seguir trabajando en mi música, mejorando día a día el sonido; armar un plan de lanzamiento e ir viendo como funciona el material.

-¿Cuáles son tus influencias?

Michael Bibi desde ya y también me gustaba y gusta mucho Deep Dish.

-¿Cuál es tu sueño como DJ? ¿Tocar en algún sitio en particular?

Antes cuando la actividad era mayor acá en Argentina creo que cuálquiera de las fiestas que se hacían hubiese sido un buen lugar. Hoy estoy enfocado en hacer buen material; pero si me preguntas, te diría Burning Man.