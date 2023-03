"Jurassic Park en concierto" llega al Luna Park

Es un hecho que películas y series en formato sinfónico son una experiencia innovadora que se han vuelto furor en todo el mundo y han revolucionado el formato clásico de proyección.

La combinación de música en vivo y cine hará de esta una noche inolvidable e imperdible, dándole una dimensión completamente nueva a la experiencia de ver la película.

Después de la experiencia de "E.T.: The Extraterrestrial: In Concert", donde un Luna Park repleto vibró junto al clásico siendo también proyectado e interpretado en vivo, la vida se abre camino y llega “Jurassic Park en concierto”.