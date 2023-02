Justo Spillmann presenta su nuevo single y video de Lonesome Company

“Compuse esta canción pensando en mi relación con la ansiedad, buscando personalizarla como algo que me atraviesa pero no me define. La melodía repetitiva intenta dibujar ese paisaje del pensamiento recurrente, que parece perseguirnos y dejarnos sin escapatoria. Me gustó hablarle como si fuese una relación tóxica que a veces me impide ser yo en mi máxima expresión. La canción como habilitadora del diálogo conmigo mismo", indicó el artista.