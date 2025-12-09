Kany García anuncia su llegada a Latinoamérica y confirma fecha en Buenos Aires

Kany García llega a Buenos Aires en agosto para reencontrarse con su público en el Movistar Arena, en una noche que promete emoción de principio a fin. No viene sólo a cantar: viene a compartir, a sentir, a celebrar junto a quienes la acompañaron en cada etapa.

Sobre ese escenario, Kany recorrerá esas canciones que ya son parte de la vida de tantos —las que curan, las que abrazan, las que duelen lindo— y también abrirá paso a su nueva música, esa que ya late fuerte y atraviesa el alma apenas suena. Será un show para cantar a los gritos, para quedarse en silencio cuando haga falta, y para irse con el corazón lleno.

A esta gira, también se confirmaron sus shows en Uruguay el día 21 de agosto, Córdoba el 23 de agosto y el 27 de agosto Paraguay desplegando su arte por nuevos destinos y conquistando nuevos públicos.

En 2025, Kany García vivió un momento bisagra en su camino: una gira inmensa por México que la llevó por 16 ciudades, donde miles de personas la recibieron con un amor que desbordaba cada recinto. Fue un recorrido lleno de noches emocionantes, coreos espontáneas, lágrimas lindas y esa magia que sólo aparece cuando una canción encuentra a quienes la necesitan.

Esa misma energía cruzó la frontera y llegó a Buenos Aires, donde el Teatro Gran Rex la abrazó con tres funciones completamente agotadas. Tres noches en las que el público cantó sin guardarse nada, celebró cada tema como propio y convirtió el teatro en un lugar donde la piel se erizaba con solo escuchar el primer acorde.

Más que una serie de shows, fue una experiencia compartida. Un encuentro íntimo, sensible y eléctrico al mismo tiempo, donde Kany guió al público por un viaje musical que mezcló dulzura, fuerza, ritmos distintos y emoción en estado puro. Cada persona que estuvo ahí salió un poco distinta —conmovida, liviana, despierta.

21 AGOSTO Montevideo, Uruguay, ANTEL ARENA

23 AGOSTO Córdoba, Argentina, QUALITY ARENA

27 AGOSTO Asunción, Paraguay, PUERTO DE ASUNCIÓN

29 AGOSTO Buenos Aires, MOVISTAR ARENA