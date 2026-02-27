A24.com

Kennyy apuesta por la expansión del pop latino junto a Luana: "Se hizo algo bonito para que la gente conecte con nosotros"

“Siempre supe que si LUANA y yo coincidimos en una canción, no iba a ser ligera, iba a ser de dolor, de esas que uno vuelve a escuchar porque la primera vez no fue suficiente,” comenta Kennyy.

27 feb 2026, 07:00
Una vez más KENNYY reafirma su capacidad de transformar experiencias personales en historias universales. En esta ocasión, ha unido su talento a la cantante Argentina, LUANA para lanzar “Tarde Pa’ Regresar” un tema que representa una ruptura inevitable en el mes del amor.

“Tarde Pa’ Regresar”, producida por Kevin Omar Ortiz Bones (Yeziell Yeziell) Manuel Garcia Berlingeri (Manu Berlingeri) y Estanislao de Lera, es un tema que se sumerge en la crudeza de una ruptura que no ocurrió de un día para otro, sino que se desgastó con el tiempo. La canción captura el dolor compartido, la culpa mutua y la resignación que llega cuando el “para siempre” se convierte en algo esporádico. Con versos directos y cargados de emoción, el tema refleja esa realidad incómoda en la que ambas partes reconocen que amar no siempre es suficiente.

“Siempre supe que si LUANA y yo coincidimos en una canción, no iba a ser ligera, iba a ser de dolor, de esas que uno vuelve a escuchar porque la primera vez no fue suficiente,” comenta KENNYY sobre su colaboración con la cantante Argentina a quien le escribió para ver si colaboraban sin saber que esperar a cambio.

Lanzada bajo el sello Dynamic Records, “Tarde Pa’ Regresar” muestra una etapa de madurez y consolida el crecimiento de KENNYY como intérprete y compositor; mientras que con su dulce y sutil tono de voz, LUANA, aporta un toque delicado a un tema que ya de por sí se siente bastante íntimo junto a las melodías que genera el piano.

Mediante esta interpretación, KENNYY aporta la perspectiva del arrepentimiento y la nostalgia, mientras LUANA responde desde la herida, el cansancio y la necesidad de proteger su corazón. El resultado es una conversación musical que conecta profundamente con quienes han vivido una relación marcada por intentos fallidos de arreglar lo que ya estaba roto.

