Kennyy apuesta por la expansión del pop latino junto a Luana: "Se hizo algo bonito para que la gente conecte con nosotros"

“Tarde Pa’ Regresar”, producida por Kevin Omar Ortiz Bones (Yeziell Yeziell) Manuel Garcia Berlingeri (Manu Berlingeri) y Estanislao de Lera, es un tema que se sumerge en la crudeza de una ruptura que no ocurrió de un día para otro, sino que se desgastó con el tiempo. La canción captura el dolor compartido, la culpa mutua y la resignación que llega cuando el “para siempre” se convierte en algo esporádico. Con versos directos y cargados de emoción, el tema refleja esa realidad incómoda en la que ambas partes reconocen que amar no siempre es suficiente.