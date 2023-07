La aclamada serie "Vintage Culture & Friends" de Vintage Culture regresa para el Volumen 5

Sobre el EP, Vintage Culture dice: “Estoy orgulloso de presentar Vintage Culture & Friends Volumen 5, a los fanáticos que han estado conmigo durante años y a los nuevos amigos que he hecho a lo largo de este viaje. “Hear You Calling”, “One Night in Dubai” y “Tango” tienen cada uno su propia energía y ambiente únicos. Espero que los fanáticos tengan estas pistas juntas en un EP, como un trabajo completo”.

Con su combinación única de house, tech house y bass music, Vintage Culture se ha convertido en uno de los productores más solicitados en la escena de la música electrónica. Desde el pequeño municipio de Mundo Novo, el DJ de house brasileño, actualmente con 7 Millones de oyentes mensuales, ha obtenido más de mil millones de transmisiones en plataformas como Spotify y presentadose en los principales festivales de todo el mundo. El repleto calendario de Vintage Culture para 2023 incluye residencias semanales en Hi Ibiza y con Tao Group en Las Vegas y actuaciones en festivales en Lollapalooza, Creamfields y Tomorrowland, así como su álbum debut recientemente anunciado que se lanzará en su nuevo sello BOMA RECORD.

Hablando sobre los próximos meses, Vintage Culture dijo: “El verano europeo de 2023 será uno de los libros. Realizaré más de 20 espectáculos por mes, incluidas las ciudades: Tokio, Londres, Estocolmo, Bucarest, Nueva York. Entre los festivales Lollapalooza, Coachella, Creamfields y Tomorrowland están en el programa. No hay nada mejor que llevar mi música directamente a los fans de todo el mundo”.

“Vintage Culture & Friends Vol 5” es una exhibición del talento inigualable de Vintage Culture para crear pistas de baile inolvidables que superan los límites de la música house. Con enormes fallas de sintetizador y golpes fuertes, este es un nuevo lanzamiento fascinante apto para cualquier pista de baile.