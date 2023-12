La compañía de danzas Pampas Bravas hará temporada en Mar del Plata

“Estaba buscando hacer temporada, cuando apareció Juan (Alzúa) y me propuso hacer venir a producir juntos a Mar del Plata. Mi respuesta fue un rotundo sí, y ahí mismo me dije ‘hasta la estrella de Mar no paro’. Porque yo soy muy apasionada, me gustan las cosas con mucha fortaleza. No escatimo en lo que quiero en cuanto a profesionalismo. Porque cuando uno lo vivió lo puede transmitir, y no hay nada mejor en la vida que haber pasado por muchos lados y poder transmitirlo”, contó entusiasmada Dulce Granados.

De cuna artística, integrante de la familia Visconti, del popular dúo folklórico Los Visconti, Dulce Granados y su hermana Graciela Visconti le dieron creación a Pampas Bravas, la reconocida agrupación folklórica pionera en lo que se llamó “folklore for export” y que abrió las puertas al mundo a un estilo artístico de interpretar nuestra música, incorporándole matices de osadía y cierta transgresión que fueron muy bien recibidos en el público.

Por supuesto, Pampas Bravas será parte de “Argentina, La Revista 2024” y aportará toda la potencia de sus cuadros artísticos, destacando en un espectáculo que tendrá entre 35 y 40 integrantes, todos dando lo mejor de sus capacidades para entregarse plenamente al público del verano de Mar del Plata.

Acerca de este momento en su vida, Dulce Granados contó que después de varias gestiones en la política, desde el Congreso de la Nación, incluso con algunos períodos fuera del mismo como cuando nació su hijo Santiago, “ahora en esta etapa desde la gestión privada vuelvo a mi actividad en el rol de productora, con Dulce Granados Producciones”. En ese contexto es que, sumado a los casi 35 años de trayectoria de Pampas Bravas, agrupación que fundara junto a su hermana Graciela, le dará un desarrollo muy importante al grupo y nada mejor que incorporarlo en las tablas del teatro marplatense ante la mirada de miles de espectadores.

Además, Dulce Granados trabaja consecuentemente en su empresa desplegando diversas áreas de la producción, desde eventos sociales y corporativos hasta espectáculos como los de Pampas Bravas. Y asegura: “los mejores eventos de la zona sur de Buenos Aires son los de Dulce Granados Producciones”. En ese sentido, resalta: “estuve al lado de grandes que me han permitido trabajar y vivir del arte, durante muchos años. Hoy vivo de mi profesión que es ser productora de eventos y espectáculos, tanto en mi rutina diaria de eventuales como ahora en la parte de producción”.